Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради, после нескольких повышений (Аркада в 18 сильно взвинтила цены), существенно выше, чем они брали 9 месяцев назад.
Оранжевый-хит сезона написав:Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
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я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика. + еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
У нас ходят ежемесячно снимают показания (или не ходят, а делают это через электронные датчики) и выставляют счет исходя из текущих показаний. Переплату считают деньгами. Платить вперед нет никакого смысла.
Vlad442 написав:При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради
Vlad442 написав:При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради
Vlad442 написав:При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради
Злорадствуете после того, как сами проскочили.
не проскочил у него ещё инвестиция в дом №2
Да, еще не проскочил. Стараюсь писать объективно. Когда нужно было вкладываться в Эврику, я про это писал и делал. Сейчас Аркада не очень хорошо себя чувствует и я про это пишу, несмотря на то, что там у меня в котлован вложены не очень большие, но и не очень маленькие деньги.
При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради, после нескольких повышений (Аркада в 18 сильно взвинтила цены), существенно выше, чем они брали 9 месяцев назад.