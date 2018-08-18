Додано: Пон 14 січ, 2019 01:19

Оранжевый-хит сезона написав: hume написав: Vlad442 написав: При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради

Злорадствуете после того, как сами проскочили. Злорадствуете после того, как сами проскочили.

не проскочил у него ещё инвестиция в дом №2 не проскочил у него ещё инвестиция в дом №2

Да, еще не проскочил. Стараюсь писать объективно. Когда нужно было вкладываться в Эврику, я про это писал и делал. Сейчас Аркада не очень хорошо себя чувствует и я про это пишу, несмотря на то, что там у меня в котлован вложены не очень большие, но и не очень маленькие деньги.