Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.
почему в электро не прокатит? плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом
Потому что контролер каждый месяца сверяет реальные значения и вносит в базу, это я говорю об электричестве в частном секторе инфа 100% И вам в след мес. придет платежка с перерасчетом. А ваши мега показания, превращаются в грн. на текущем счете.
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 14 січ, 2019 10:12, всього редагувалось 1 раз.
X-Fresh написав:кому интересен ваш частный сектор? оттуда уже все выехали в столицу
Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё
maza5 написав:Потому что контролер каждый месяца сверяет реальные значения и вносит в базу, это я говорю об электричестве в частном секторе инфа 100% А ваши мега показания, превращаются в грн. на текущем счете.
кому интересен ваш частный сектор? оттуда уже все выехали в столицу
Так все новые счетчики автоматом передают показания электроэнергии. В столице, если что
X-Fresh написав:кому интересен ваш частный сектор? оттуда уже все выехали в столицу
Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё
dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.
почему в электро не прокатит? плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом
Вы можете только аванс закинуть наперед, а платить нужно по текущим показаниям. Если сверять, то сделают перерасчет. Неужели вам это не доходит ЗЫ. В вашей управляющей конторе тоже будут удивленны разницей между общедомовым и поквартирными )