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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3270327132723273>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.

почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:10

  X-Fresh написав:
  dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.

почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом

Потому что контролер каждый месяца сверяет реальные значения и вносит в базу, это я говорю об электричестве в частном секторе инфа 100% И вам в след мес. придет платежка с перерасчетом.
А ваши мега показания, превращаются в грн. на текущем счете. :lol:
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 14 січ, 2019 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:11

  maza5 написав:
  X-Fresh написав:
  dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.

почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом

Потому что контролер каждый месяца сверяет реальные значения и вносит в базу, это я говорю об электричестве в частном секторе инфа 100%
А ваши мега показания, превращаются в грн. на текущем счете. :lol:

кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:19

  X-Fresh написав:кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу

Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии :) Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:19

  X-Fresh написав:
  maza5 написав:Потому что контролер каждый месяца сверяет реальные значения и вносит в базу, это я говорю об электричестве в частном секторе инфа 100%
А ваши мега показания, превращаются в грн. на текущем счете. :lol:

кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу

Так все новые счетчики автоматом передают показания электроэнергии. В столице, если что :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:20

  X-Fresh написав:
  dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.

почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом


Патамучта в централ парке показатели сам не вносиш, а переплата считается не в киловатах, а в грн:-)
Ти шо не знал:-)?
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:21

  stm написав:
  X-Fresh написав:кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу

Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии :) Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё :)


....которые ты вносишь сам
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:21

  Первый написав:
  X-Fresh написав:
  dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.

почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом


Патамучта в централ парке показатели сам не вносиш, а переплата считается не в киловатах, а в грн:-)
Ти шо не знал:-)?


как раз наоборот)
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:22

  X-Fresh написав:
  dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.

почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом

Вы можете только аванс закинуть наперед, а платить нужно по текущим показаниям.
Если сверять, то сделают перерасчет. Неужели вам это не доходит
ЗЫ. В вашей управляющей конторе тоже будут удивленны разницей между общедомовым и поквартирными )
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:27

Всіх з новим тижнем болі...

Бачив зламали списи чи буде продовження сонячної рів'єри.
Так от, в Укрбуді ось такий макет:-)

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Всім процвітання!
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