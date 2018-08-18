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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30
X-Fresh написав: stm написав: X-Fresh написав:
кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу
Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии
Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё
....которые ты вносишь сам
пробои на каждом шагу.
лучше остановись. чтобы окончательно не спалиться
"контрольные" вносит контролёр. или после физического обследования, или после удалённого.
но ты ведь не контролёр, респект, ты ведь от соседей просто греешься
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:47
X-Fresh написав:
та что ты говоришь)
я один месяц плачу 99 киловат по низкому тарифу, другой месяц 150 киловатт по обычному тарифу. не пробовал? работает)
2-е: при повышении всегда плачу на перед на несколько месяцев и потом вношу минимальные показания счетчиков
3: на воду ставь магниты. не работает? поменяй счетчики
4: грейся от соседей. Если идет повышения тарифа - плати на перед и потом как в п.2.
глупым жить дорого
сэкономленных денег с 5 квартир хватит на отдых в турции
не работает все это у меня.
Счетчик с*** умный сам показания отправляет.
На воду счетчики с антимагнитными наклейками.или вы не знаете про такое
Соседи вообще не живут и не отапливают.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 11:12
Первый написав:
Всіх з новим тижнем болі...
Бачив зламали списи чи буде продовження сонячної рів'єри.
Так от, в Укрбуді ось такий макет:-)
Интересно. Третьей свечке - быть. Но тема серой зоны позади свечек не раскрыта. Уверен, что такую территорию нельзя оставлять пустующей. П-образная 35-30-26 этажная стена на 5000 квартир там так и просится.
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