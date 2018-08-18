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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3270327132723273

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30

  X-Fresh написав:
  stm написав:
  X-Fresh написав:кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу

Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии :) Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё :)


....которые ты вносишь сам

пробои на каждом шагу.
лучше остановись. чтобы окончательно не спалиться :mrgreen: :mrgreen:
"контрольные" вносит контролёр. или после физического обследования, или после удалённого.
но ты ведь не контролёр, респект, ты ведь от соседей просто греешься :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:47

  X-Fresh написав:та что ты говоришь)
я один месяц плачу 99 киловат по низкому тарифу, другой месяц 150 киловатт по обычному тарифу. не пробовал? работает)
2-е: при повышении всегда плачу на перед на несколько месяцев и потом вношу минимальные показания счетчиков
3: на воду ставь магниты. не работает? поменяй счетчики
4: грейся от соседей. Если идет повышения тарифа - плати на перед и потом как в п.2.

глупым жить дорого :mrgreen:

сэкономленных денег с 5 квартир хватит на отдых в турции :oops:

не работает все это у меня.
Счетчик с*** умный сам показания отправляет.
На воду счетчики с антимагнитными наклейками.или вы не знаете про такое :mrgreen:
Соседи вообще не живут и не отапливают.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:12

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі...

Бачив зламали списи чи буде продовження сонячної рів'єри.
Так от, в Укрбуді ось такий макет:-)


Интересно. Третьей свечке - быть. Но тема серой зоны позади свечек не раскрыта. Уверен, что такую территорию нельзя оставлять пустующей. П-образная 35-30-26 этажная стена на 5000 квартир там так и просится.
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