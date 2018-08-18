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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30
X-Fresh написав: stm написав: X-Fresh написав:
кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу
Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии
Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё
....которые ты вносишь сам
пробои на каждом шагу.
лучше остановись. чтобы окончательно не спалиться
"контрольные" вносит контролёр. или после физического обследования, или после удалённого.
но ты ведь не контролёр, респект, ты ведь от соседей просто греешься
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:47
X-Fresh написав:
та что ты говоришь)
я один месяц плачу 99 киловат по низкому тарифу, другой месяц 150 киловатт по обычному тарифу. не пробовал? работает)
2-е: при повышении всегда плачу на перед на несколько месяцев и потом вношу минимальные показания счетчиков
3: на воду ставь магниты. не работает? поменяй счетчики
4: грейся от соседей. Если идет повышения тарифа - плати на перед и потом как в п.2.
глупым жить дорого
сэкономленных денег с 5 квартир хватит на отдых в турции
не работает все это у меня.
Счетчик с*** умный сам показания отправляет.
На воду счетчики с антимагнитными наклейками.или вы не знаете про такое
Соседи вообще не живут и не отапливают.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 11:12
Первый написав:
Всіх з новим тижнем болі...
Бачив зламали списи чи буде продовження сонячної рів'єри.
Так от, в Укрбуді ось такий макет:-)
Интересно. Третьей свечке - быть. Но тема серой зоны позади свечек не раскрыта. Уверен, что такую территорию нельзя оставлять пустующей. П-образная 35-30-26 этажная стена на 5000 квартир там так и просится.
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airmax78
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Додано: Пон 14 січ, 2019 11:31
airmax78 написав: Первый написав:
Всіх з новим тижнем болі...
Бачив зламали списи чи буде продовження сонячної рів'єри.
Так от, в Укрбуді ось такий макет:-)
Интересно. Третьей свечке - быть. Но тема серой зоны позади свечек не раскрыта. Уверен, что такую территорию нельзя оставлять пустующей. П-образная 35-30-26 этажная стена на 5000 квартир там так и просится.
Итак, решил зайти на сайт. Выбрал свободные однушки. На противоположную от Днепра сторону светит 38500 за квадрат.
Осталось понять с какой цифры стартанёт метр с видом на Днепр в третьей свечке.
ПС
Напомню, в первой свечке было что то около 250 квартир. Сколько во второй хз, но от трёх там уже отказались.
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hume
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:00
hume
Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр?
Ставим мінімальну ціну.
Не даємо знижку за 100% оплату.
Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки.
А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38.
Перевірено на деяких об'єктах.
Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.
Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)
Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж
Всім процвітання!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:08
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Аркада на 2 месте
При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради, после нескольких повышений (Аркада в 18 сильно взвинтила цены), существенно выше, чем они брали 9 месяцев назад.
Падіння - за планом.
Часи котлованів і "аеродромів" - вже пройшли!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:11
Первый написав:
Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)
Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж
Как любят говорить сотрудники правоохранительных органов - "Лоха нужно бить на взлете".
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:19
Первый написав:hume
Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр?
Ставим мінімальну ціну.
Не даємо знижку за 100% оплату.
Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки.
А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38.
Перевірено на деяких об'єктах.
Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.
Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)
Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж
А это красиво. Поимеют по-любому: есть у тебя 100% от стоимости квартиры или нет - "иди сюда". Правда, если нет - то поимеют несколько раз.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:26
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32
Первый написав:hume
Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр?
Ставим мінімальну ціну.
Не даємо знижку за 100% оплату.
Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки.
А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38.
Перевірено на деяких об'єктах.
Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.
Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)
Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж
Ну а почему бы и нет, всё в пределах договора. Тем более, подозреваю, по ривьере подходит время считаться.
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hume
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