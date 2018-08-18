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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3271327232733274>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30

  X-Fresh написав:
  stm написав:
  X-Fresh написав:кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу

Техника, Респект, и до нас дошла, в определенных моделях даже тарифы двух-зонные, трех-зонные настраивают на расстоянии :) Раз в месяц в кабинете Энерго появляется графа (контрольные показания) вот собственно и всё :)


....которые ты вносишь сам

пробои на каждом шагу.
лучше остановись. чтобы окончательно не спалиться :mrgreen: :mrgreen:
"контрольные" вносит контролёр. или после физического обследования, или после удалённого.
но ты ведь не контролёр, респект, ты ведь от соседей просто греешься :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:47

  X-Fresh написав:та что ты говоришь)
я один месяц плачу 99 киловат по низкому тарифу, другой месяц 150 киловатт по обычному тарифу. не пробовал? работает)
2-е: при повышении всегда плачу на перед на несколько месяцев и потом вношу минимальные показания счетчиков
3: на воду ставь магниты. не работает? поменяй счетчики
4: грейся от соседей. Если идет повышения тарифа - плати на перед и потом как в п.2.

глупым жить дорого :mrgreen:

сэкономленных денег с 5 квартир хватит на отдых в турции :oops:

не работает все это у меня.
Счетчик с*** умный сам показания отправляет.
На воду счетчики с антимагнитными наклейками.или вы не знаете про такое :mrgreen:
Соседи вообще не живут и не отапливают.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:12

  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі...

Бачив зламали списи чи буде продовження сонячної рів'єри.
Так от, в Укрбуді ось такий макет:-)


Интересно. Третьей свечке - быть. Но тема серой зоны позади свечек не раскрыта. Уверен, что такую территорию нельзя оставлять пустующей. П-образная 35-30-26 этажная стена на 5000 квартир там так и просится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:31

  airmax78 написав:
  Первый написав:Всіх з новим тижнем болі...

Бачив зламали списи чи буде продовження сонячної рів'єри.
Так от, в Укрбуді ось такий макет:-)


Интересно. Третьей свечке - быть. Но тема серой зоны позади свечек не раскрыта. Уверен, что такую территорию нельзя оставлять пустующей. П-образная 35-30-26 этажная стена на 5000 квартир там так и просится.

Итак, решил зайти на сайт. Выбрал свободные однушки. На противоположную от Днепра сторону светит 38500 за квадрат. :(

Осталось понять с какой цифры стартанёт метр с видом на Днепр в третьей свечке.

ПС
Напомню, в первой свечке было что то около 250 квартир. Сколько во второй хз, но от трёх там уже отказались.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:00

hume

Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр?
Ставим мінімальну ціну.
Не даємо знижку за 100% оплату.
Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки.
А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38.
Перевірено на деяких об'єктах.
Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.

Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)

Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:08

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Аркада на 2 месте

При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради, после нескольких повышений (Аркада в 18 сильно взвинтила цены), существенно выше, чем они брали 9 месяцев назад.

Падіння - за планом.
Часи котлованів і "аеродромів" - вже пройшли!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:11

  Первый написав:Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)

Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж :mrgreen:

Как любят говорить сотрудники правоохранительных органов - "Лоха нужно бить на взлете".
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:19

  Первый написав:hume

Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр?
Ставим мінімальну ціну.
Не даємо знижку за 100% оплату.
Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки.
А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38.
Перевірено на деяких об'єктах.
Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.

Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)

Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж :mrgreen:

А это красиво. Поимеют по-любому: есть у тебя 100% от стоимости квартиры или нет - "иди сюда". Правда, если нет - то поимеют несколько раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для адептов латочного утепления. Теперь наглядно: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7977224511
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32

  Первый написав:hume

Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр?
Ставим мінімальну ціну.
Не даємо знижку за 100% оплату.
Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки.
А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38.
Перевірено на деяких об'єктах.
Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.

Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)

Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж :mrgreen:

Ну а почему бы и нет, всё в пределах договора. Тем более, подозреваю, по ривьере подходит время считаться.
hume
 
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