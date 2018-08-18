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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:46
hume написав:
Ну а почему бы и нет, всё в пределах договора. Тем более, подозреваю, по ривьере подходит время считаться.
Да все правильно делают. Укрбуд - это государственная компания (в этом нет никаких сомнений). Почему государственная компания должна строить себе в убыток дома для коррупционеров и прочих зажиточных инвесторов (а в Ривьере простой работяга точно не поселится)?. Поэтому совершенно логично, что к окончанию стройки, когда уже понятно, во что она обшлась и какова в ней реальная себестоимость квадратного метра - они грузят доплатами всех кого могут. Исключительно чтобы не сработать в убыток.
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