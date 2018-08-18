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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:46

  hume написав:Ну а почему бы и нет, всё в пределах договора. Тем более, подозреваю, по ривьере подходит время считаться.

Да все правильно делают. Укрбуд - это государственная компания (в этом нет никаких сомнений). Почему государственная компания должна строить себе в убыток дома для коррупционеров и прочих зажиточных инвесторов (а в Ривьере простой работяга точно не поселится)?. Поэтому совершенно логично, что к окончанию стройки, когда уже понятно, во что она обшлась и какова в ней реальная себестоимость квадратного метра - они грузят доплатами всех кого могут. Исключительно чтобы не сработать в убыток.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:52

с новым годом боли, коллеги :mrgreen:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Укрбуд - это государственная компания (в этом нет никаких сомнений).

:shock: :D :mrgreen: :!: :!:
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:06

Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову квартиру (інфографіка)

https://news.finance.ua/ua/news/-/44199 ... rtiri-v-ki
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:09

Київ почав дискримінувати непрописаних дітей при записі в дитсадки

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/90662/Kyjiv_pochav_dyskryminuvaty_nepropysanyh_ditej_pry_zapysi
кому удар "под дых"?
Из тех, кто живёт в Киеве:
Арендатору, который с ребёнком думает перебраться в столицу или будет здесь рожать...и его арендодателю...
Стимульнёт покупать своё? Пока покупка случится и будет доведена до жилого состояния, ребёнок вырастет и пойдёт в школу.
Из тех, кто живёт в "ирпенях": всем.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:31

  kingkongovets написав:Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову квартиру (інфографіка)

https://news.finance.ua/ua/news/-/44199 ... rtiri-v-ki

9 тис грн на двох в місті києві?
Нажаль при такому доході тре думати не про квартиру, а чи дадуть кредит на Сяомі за 100 дол, а не думати про купівлю квартири. І навіщо її купляти? Рулон шпалер пробє несумісну з життям дирку в сімейному човні.
Журнашлюшки як завжди в своєму репертуарі.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:48

  kingkongovets написав:Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову квартиру (інфографіка)

https://news.finance.ua/ua/news/-/44199 ... rtiri-v-ki

https://www.numbeo.com/property-investment/region_rankings_current.jsp?region=150
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:На жаль, цифри там досить правдиві.

На жаль, цифри там досить криві.
Достаточно сложить две суммы-потраченное и отлдоженной и она не сойдётся со средним доходом.
5109+4432=9541, а не 9249 .
На Финанс. юа зарплату не поднимают который год. Не то что сами делать статью не могут, перепечатанное не проверяют
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:На жаль, цифри там досить криві.

Там все криво. Взять среднюю по стране, и лепить ее к стоимости квартиры по всем городам - типичный уровень журнаглистов. Я уже не говорю о предположении того, что и доход, и цена в гривне для такого расчета у них фиксирована на десяток-два лет, и откладывают в гривне в тумбочке. Но Франты такое схавают
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:57

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову квартиру (інфографіка)

https://news.finance.ua/ua/news/-/44199 ... rtiri-v-ki

https://www.numbeo.com/property-investment/region_rankings_current.jsp?region=150
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Співвідношення ціни і доходів.
Фейслес, Ви хоч думаєте, що наводите?
Пересічний європець купляє житло в кредит і виплачує його 20 років.
За Вашими ж даними, і українець приблизно стільки ж виплачує. :mrgreen:

Чомусь "успішні" електрики і таксисти, які "збирають на житло в столиці за 3 роки" - начисто відсутні у вашій таблиці))) :mrgreen:
Бу -га-га))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 січ, 2019 14:00, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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