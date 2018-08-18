Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Ну а почему бы и нет, всё в пределах договора. Тем более, подозреваю, по ривьере подходит время считаться.
Да все правильно делают. Укрбуд - это государственная компания (в этом нет никаких сомнений). Почему государственная компания должна строить себе в убыток дома для коррупционеров и прочих зажиточных инвесторов (а в Ривьере простой работяга точно не поселится)?. Поэтому совершенно логично, что к окончанию стройки, когда уже понятно, во что она обшлась и какова в ней реальная себестоимость квадратного метра - они грузят доплатами всех кого могут. Исключительно чтобы не сработать в убыток.
9 тис грн на двох в місті києві? Нажаль при такому доході тре думати не про квартиру, а чи дадуть кредит на Сяомі за 100 дол, а не думати про купівлю квартири. І навіщо її купляти? Рулон шпалер пробє несумісну з життям дирку в сімейному човні. Журнашлюшки як завжди в своєму репертуарі.
На жаль, цифри там досить криві. Достаточно сложить две суммы-потраченное и отлдоженной и она не сойдётся со средним доходом. 5109+4432=9541, а не 9249 . На Финанс. юа зарплату не поднимают который год. Не то что сами делать статью не могут, перепечатанное не проверяют
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Там все криво. Взять среднюю по стране, и лепить ее к стоимости квартиры по всем городам - типичный уровень журнаглистов. Я уже не говорю о предположении того, что и доход, и цена в гривне для такого расчета у них фиксирована на десяток-два лет, и откладывают в гривне в тумбочке. Но Франты такое схавают