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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3272327332743275

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:58

  airmax78 написав:
  hume написав:Ну а почему бы и нет, всё в пределах договора. Тем более, подозреваю, по ривьере подходит время считаться.

Да все правильно делают. Укрбуд - это государственная компания (в этом нет никаких сомнений). Почему государственная компания должна строить себе в убыток дома для коррупционеров и прочих зажиточных инвесторов (а в Ривьере простой работяга точно не поселится)?. Поэтому совершенно логично, что к окончанию стройки, когда уже понятно, во что она обшлась и какова в ней реальная себестоимость квадратного метра - они грузят доплатами всех кого могут. Исключительно чтобы не сработать в убыток.

Долгие годы пребывания на форуме недвижимости, а результат нуль. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:11

  Первый написав:hume

Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр?
Ставим мінімальну ціну.
Не даємо знижку за 100% оплату.
Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки.
А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38.
Перевірено на деяких об'єктах.
Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.

Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!!
Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)

Це теж необхідно враховувати.
І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж :mrgreen:


Классно изложено :!: :D
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:19

В продовження стратегії продажів укрбуда.
Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу. І 32 це вже реально дорого, але лох на гачку, і зжав булки слюнявить па 32 за квадрат:-)
Пройде трішки часу, лох звикне, і тут **а!!!
А потім контрольний +15% від проектної, да по фантастичній ціні:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 14 січ, 2019 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу.

Первый намекает на 2008 год: продажи падают-цена растёт...а потом -"упс"....
в мае надо долгов на 74 миллиарда гривен выплатить...а до мая-на 124 млрд.
но межбанк сегодня 28,02 после 28,27...прям как 4,75 после 5,05
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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