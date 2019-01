Додано: Пон 14 січ, 2019 15:01

Первый написав: В продовження стратегії продажів укрбуда.

Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу. І 32 це вже реально дорого, але лох на гачку, і зжав булки слюнявить па 32 за квадрат:-)

Пройде трішки часу, лох звикне, і тут **а!!!

А потім контрольний +15% від проектної, да по фантастичній ціні:-) В продовження стратегії продажів укрбуда.Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу. І 32 це вже реально дорого, але лох на гачку, і зжав булки слюнявить па 32 за квадрат:-)Пройде трішки часу, лох звикне, і тут **а!!!А потім контрольний +15% від проектної, да по фантастичній ціні:-)



Опис стратегії - це гуд. Звідки інфа про те, що лох уже на гачку і слюнявить по 32 за кв.? Лох не мамонт, я в курсі , але все-таки?

І що пропонуєте? Послати укрбуд подалі з такими постановами, чи просто взяти до уваги, чи ...? Опис стратегії - це гуд. Звідки інфа про те, що лох уже на гачку і слюнявить по 32 за кв.? Лох не мамонт, я в курсі, але все-таки?І що пропонуєте? Послати укрбуд подалі з такими постановами, чи просто взяти до уваги, чи ...?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.