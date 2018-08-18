Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр? Ставим мінімальну ціну. Не даємо знижку за 100% оплату. Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки. А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38. Перевірено на деяких об'єктах. Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.
Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!! Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)
Це теж необхідно враховувати. І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж
В продовження стратегії продажів укрбуда. Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу. І 32 це вже реально дорого, але лох на гачку, і зжав булки слюнявить па 32 за квадрат:-) Пройде трішки часу, лох звикне, і тут **а!!! А потім контрольний +15% від проектної, да по фантастичній ціні:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 14 січ, 2019 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Первый написав:Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу.
Первый намекает на 2008 год: продажи падают-цена растёт...а потом -"упс".... в мае надо долгов на 74 миллиарда гривен выплатить...а до мая-на 124 млрд. но межбанк сегодня 28,02 после 28,27...прям как 4,75 после 5,05
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу.
Первый намекает на 2008 год: продажи падают-цена растёт...а потом -"упс".... в мае надо долгов на 74 миллиарда гривен выплатить...а до мая-на 124 млрд. но межбанк сегодня 28,02 после 28,27...прям как 4,75 после 5,05
Первый написав:Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу.
Первый намекает на 2008 год: продажи падают-цена растёт...а потом -"упс".... в мае надо долгов на 74 миллиарда гривен выплатить...а до мая-на 124 млрд. но межбанк сегодня 28,02 после 28,27...прям как 4,75 после 5,05
Не пугайте. Нам пока добрые люди наливают.
Дивне порівняння. Не думаю що Я намекаю на 2008 рік, з ціною в 3 куе за квадрат. Порівняння зовсім недоречне. Хоча, коли хочется знімати трьоху і жити на проценти з 50 куе, то привидиться різне.
Первый написав:В продовження стратегії продажів укрбуда. Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу. І 32 це вже реально дорого, але лох на гачку, і зжав булки слюнявить па 32 за квадрат:-) Пройде трішки часу, лох звикне, і тут **а!!! А потім контрольний +15% від проектної, да по фантастичній ціні:-)
Опис стратегії - це гуд. Звідки інфа про те, що лох уже на гачку і слюнявить по 32 за кв.? Лох не мамонт, я в курсі , але все-таки? І що пропонуєте? Послати укрбуд подалі з такими постановами, чи просто взяти до уваги, чи ...?
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Первый написав:В продовження стратегії продажів укрбуда. Пам'ятаєте обговорювали комплекс на оболонці, де було по 25 однуха високо? Всі сказали да ну нафіг, ДОРОГО. Лох пішов на нерест, І **а, на високих однуха по 32... І стан повітря над котлованом снігу. І 32 це вже реально дорого, але лох на гачку, і зжав булки слюнявить па 32 за квадрат:-) Пройде трішки часу, лох звикне, і тут **а!!! А потім контрольний +15% від проектної, да по фантастичній ціні:-)
Опис стратегії - це гуд. Звідки інфа про те, що лох уже на гачку і слюнявить по 32 за кв.? Лох не мамонт, я в курсі , але все-таки? І що пропонуєте? Послати укрбуд подалі з такими постановами, чи просто взяти до уваги, чи ...?
Займаюсь просвітницькою роботою. Я притримуюся думки, що можна робити все, проте бажано знати хоч якісь аспекти, про те що буде далі.
Що значить послати? Коли приймати рішення необхідно зважати на ці моменти. Ось і все. Ділюся знаннями, в рамках понеділка відкритих дверей. Можу дальші тролити говноєдів. Проте поки не маю настрою:-)
Зи. Послати? Заплатили 30% квартири по 25 кгрн, і їх за мінусом чимало комісії і вернуть, колись. Тому лох зжимає булки і слюнявить дальші по 32, 35, і фіналочку по 40:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 14 січ, 2019 15:13, всього редагувалось 2 разів.