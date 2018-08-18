Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
maza5 написав:Потому что контролер каждый месяца сверяет реальные значения и вносит в базу, это я говорю об электричестве в частном секторе инфа 100% А ваши мега показания, превращаются в грн. на текущем счете.
кому интересен ваш частный сектор? оттуда уже все выехали в столицу
Так все новые счетчики автоматом передают показания электроэнергии. В столице, если что
Моему дому лет 8 уже или 10. Стоят автоматические счётчики. Риспект облажался опять
airmax78 написав:Да все правильно делают. Укрбуд - это государственная компания (в этом нет никаких сомнений). Почему государственная компания должна строить себе в убыток дома для коррупционеров и прочих зажиточных инвесторов (а в Ривьере простой работяга точно не поселится)?. Поэтому совершенно логично, что к окончанию стройки, когда уже понятно, во что она обшлась и какова в ней реальная себестоимость квадратного метра - они грузят доплатами всех кого могут. Исключительно чтобы не сработать в убыток.
Долгие годы пребывания на форуме недвижимости, а результат нуль.
vano80 написав:Человейники, муравейники.... Вот соседи жгут -
Все таки масштабы у нас не те ....
При абсурдном количестве квартир на этаже, зауважал Их-НиХ строителей: минимальная ширина комнаты 3,5 метра! И это в человеко-муравейнике! А ниши уважаемые строители в бизнес ЖК умудряются делать меньше 3,2. Ото такЭ...