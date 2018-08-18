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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3273327432753276

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1314
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
113
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
276
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
247
Якість будівництва
16%
206
Всього голосів : 1314
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:10

  kyk написав:
  X-Fresh написав:
  maza5 написав:Потому что контролер каждый месяца сверяет реальные значения и вносит в базу, это я говорю об электричестве в частном секторе инфа 100%
А ваши мега показания, превращаются в грн. на текущем счете. :lol:

кому интересен ваш частный сектор?
оттуда уже все выехали в столицу

Так все новые счетчики автоматом передают показания электроэнергии. В столице, если что :)

Моему дому лет 8 уже или 10. Стоят автоматические счётчики. Риспект облажался опять
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:13

  UA написав:
  airmax78 написав:Да все правильно делают. Укрбуд - это государственная компания (в этом нет никаких сомнений). Почему государственная компания должна строить себе в убыток дома для коррупционеров и прочих зажиточных инвесторов (а в Ривьере простой работяга точно не поселится)?. Поэтому совершенно логично, что к окончанию стройки, когда уже понятно, во что она обшлась и какова в ней реальная себестоимость квадратного метра - они грузят доплатами всех кого могут. Исключительно чтобы не сработать в убыток.

Долгие годы пребывания на форуме недвижимости, а результат нуль. :mrgreen:

Я уже все - плохо обучаемый из-за возраста.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:31

Первый
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"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:45

  Первый написав:Займаюсь просвітницькою роботою.


Добре. Справді корисно. Дякую! + і від мене.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:01

Подскажите 1к в р-не метро. Бюджет 25к
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:05

  vano80 написав:Человейники, муравейники....
Вот соседи жгут - Зображення

Все таки масштабы у нас не те .... :mrgreen:

При абсурдном количестве квартир на этаже, зауважал Их-НиХ строителей: минимальная ширина комнаты 3,5 метра! И это в человеко-муравейнике!
А ниши уважаемые строители в бизнес ЖК умудряются делать меньше 3,2.
Ото такЭ...
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