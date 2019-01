Додано: Пон 14 січ, 2019 15:45

Первый написав: Займаюсь просвітницькою роботою.

Займаюсь просвітницькою роботою.



Добре. Справді корисно. Дякую! + і від мене. Добре. Справді корисно. Дякую! + і від мене.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.