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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:41
airmax78 написав: Конфетка написав:
Подскажите 1к в р-не метро. Бюджет 25к
Гостинка. Станция метро Лесная.
Интересует новостной с закрытым двором
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Конфетка
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:51
J_P
3.35. не намного больше. но вот потолки 2.75 в элитнытных резиденциях оболони - это мегажлобство. все имхо
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:51
Первый написав: X-Fresh написав: dir написав:
С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.
почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом
Патамучта в централ парке показатели сам не вносиш, а переплата считается не в киловатах, а в грн:-)
Ти шо не знал:-)?
откуда ему знать? или вы реально думали что у него есть квартира в ЦП?
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:52
Конфетка написав: airmax78 написав: Конфетка написав:
Подскажите 1к в р-не метро. Бюджет 25к
Гостинка. Станция метро Лесная.
Интересует новостной с закрытым двором
лысенко 2а.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:01
J_P написав:
Не смотря на абсурдное количество квартир на этаже, зауважал Их-НиХ строителей: минимальная ширина комнаты 3,5 метра! И это в человеко-муравейнике!
А ниши уважаемые строители в бизнес ЖК умудряются делать меньше 3,2.
Ото такЭ...
Наверно стоит обратить внимание, что здесь продаются реально "4 стены". И стояк для говносброса, все остальное сам, все сам.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:05
Оранжевый-хит сезона написав: Первый написав: X-Fresh написав:
почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом
Патамучта в централ парке показатели сам не вносиш, а переплата считается не в киловатах, а в грн:-)
Ти шо не знал:-)?
откуда ему знать? или вы реально думали что у него есть квартира в ЦП?
Я верю что у Респекта 2 однушки в ЦП.
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airmax78
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:12
airmax78 написав:Я верю что у Респекта 2 однушки в ЦП.
вы и в наличие у себя тонкого чувства юмора верите)
зачем вы постоянно кормите тролля, зачем легализируете своим общением подростка с нестабильной психикой?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:27
Конфетка написав: airmax78 написав: Конфетка написав:
Подскажите 1к в р-не метро. Бюджет 25к
Гостинка. Станция метро Лесная.
Интересует новостной с закрытым двором
Рыбальский за полтосик.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:29
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Я верю что у Респекта 2 однушки в ЦП.
вы и в наличие у себя тонкого чувства юмора верите)
зачем вы постоянно кормите тролля, зачем легализируете своим общением подростка с нестабильной психикой?
Про чувство юмора - здесь не поспоришь. Верю, что есть. Доказать обратное - невозможно.
С Респектом, думаю, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.
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airmax78
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