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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3274327532763277

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1314
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
113
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
276
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
247
Якість будівництва
16%
206
Всього голосів : 1314
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:41

  airmax78 написав:
  Конфетка написав:Подскажите 1к в р-не метро. Бюджет 25к

Гостинка. Станция метро Лесная.

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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:51

J_P
3.35. не намного больше. но вот потолки 2.75 в элитнытных резиденциях оболони - это мегажлобство. все имхо
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:51

  Первый написав:
  X-Fresh написав:
  dir написав:С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.

почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом


Патамучта в централ парке показатели сам не вносиш, а переплата считается не в киловатах, а в грн:-)
Ти шо не знал:-)?

откуда ему знать? или вы реально думали что у него есть квартира в ЦП?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:52

  Конфетка написав:
  airmax78 написав:
  Конфетка написав:Подскажите 1к в р-не метро. Бюджет 25к

Гостинка. Станция метро Лесная.

Интересует новостной с закрытым двором

лысенко 2а.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:01

  J_P написав:Не смотря на абсурдное количество квартир на этаже, зауважал Их-НиХ строителей: минимальная ширина комнаты 3,5 метра! И это в человеко-муравейнике!
А ниши уважаемые строители в бизнес ЖК умудряются делать меньше 3,2.
Ото такЭ...


Наверно стоит обратить внимание, что здесь продаются реально "4 стены". И стояк для говносброса, все остальное сам, все сам.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Первый написав:
  X-Fresh написав:почему в электро не прокатит?
плати на перед и вноси 1 киловатт в месяц потом


Патамучта в централ парке показатели сам не вносиш, а переплата считается не в киловатах, а в грн:-)
Ти шо не знал:-)?

откуда ему знать? или вы реально думали что у него есть квартира в ЦП?

Я верю что у Респекта 2 однушки в ЦП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Я верю что у Респекта 2 однушки в ЦП.


вы и в наличие у себя тонкого чувства юмора верите)
зачем вы постоянно кормите тролля, зачем легализируете своим общением подростка с нестабильной психикой?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:27

  Конфетка написав:
  airmax78 написав:
  Конфетка написав:Подскажите 1к в р-не метро. Бюджет 25к

Гостинка. Станция метро Лесная.

Интересует новостной с закрытым двором

Рыбальский за полтосик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:29

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Я верю что у Респекта 2 однушки в ЦП.


вы и в наличие у себя тонкого чувства юмора верите)
зачем вы постоянно кормите тролля, зачем легализируете своим общением подростка с нестабильной психикой?

Про чувство юмора - здесь не поспоришь. Верю, что есть. Доказать обратное - невозможно.
С Респектом, думаю, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.
airmax78
 
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  #<1 ... 3274327532763277
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