Додано: Пон 14 січ, 2019 17:12

airmax78 написав: Я верю что у Респекта 2 однушки в ЦП.



вы и в наличие у себя тонкого чувства юмора верите)

зачем вы постоянно кормите тролля, зачем легализируете своим общением подростка с нестабильной психикой? вы и в наличие у себя тонкого чувства юмора верите)зачем вы постоянно кормите тролля, зачем легализируете своим общением подростка с нестабильной психикой?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.