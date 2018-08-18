Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:57
airmax78 написав:
Рыбальский за полтосик.
Я б фиг засунул туда полтос. Два квартала/дома в промке разродят за три года (если всё будет хорошо). Всего должно быть около 35 домов. Может поискать что-то поинтересней?
Смешно то,что это 9/10 этажка. Грустная картинка
hume
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:06
Конфетка написав: airmax78 написав:
Рыбальский за полтосик.
50 метров в рыбальском? Хм, а где там метро? Потолки хоть 3 метра?
Ну почти - почти 50, почти 3 метра, почти есть метро.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:09
конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:13
hume написав: airmax78 написав:
Рыбальский за полтосик.
Я б фиг засунул туда полтос. Два квартала/дома в промке разродят за три года (если всё будет хорошо). Всего должно быть около 35 домов. Может поискать что-то поинтересней?
Смешно то,что это 9/10 этажка. Грустная картинка
Офигенная картина. Просто мы к такому не привыкли. Мы любим такое:
Обожаем такое:
А они строят такое:
Поэтому и непривычно.
airmax78
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:15
kingkongovets написав:
конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)
Ну это понятно, что Респект. Но если он в поиске - надо ведь ему помочь.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:20
airmax78 написав:
[
А они строят такое:
Поэтому и непривычно.
Вопрос в сроках, мне красивый буклет не нужен. Если два дома строят 3 года, за сколько построят 35 домов?
hume
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:32
airmax78 написав: kingkongovets написав:
конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)
Ну это понятно, что Респект. Но если он в поиске - надо ведь ему помочь.
удивительно, я уже который год хочу помочь советом вам, а вы хотите помочь респекту)
это все шо нужно знать о бесплатных советах и их цене
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:33
Проезжал сегодня мимо Кристал хауза на Жилянской ( 11:30 ), никто не работает, все 3 крана стоят в ночном режиме.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:36
kingkongovets написав:
конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)
Конечно
Faceless
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:43
hume написав: airmax78 написав:
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А они строят такое:
Поэтому и непривычно.
Вопрос в сроках, мне красивый буклет не нужен. Если два дома строят 3 года, за сколько построят 35 домов?
Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).
airmax78
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