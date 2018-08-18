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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1314
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
113
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
276
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
247
Якість будівництва
16%
206
Всього голосів : 1314
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:57

  airmax78 написав:Рыбальский за полтосик.

Я б фиг засунул туда полтос. Два квартала/дома в промке разродят за три года (если всё будет хорошо). Всего должно быть около 35 домов. Может поискать что-то поинтересней?

Смешно то,что это 9/10 этажка. Грустная картинка
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:06

  Конфетка написав:
  airmax78 написав:Рыбальский за полтосик.

50 метров в рыбальском? Хм, а где там метро? Потолки хоть 3 метра?

Ну почти - почти 50, почти 3 метра, почти есть метро.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:13

  hume написав:
  airmax78 написав:Рыбальский за полтосик.

Я б фиг засунул туда полтос. Два квартала/дома в промке разродят за три года (если всё будет хорошо). Всего должно быть около 35 домов. Может поискать что-то поинтересней?

Смешно то,что это 9/10 этажка. Грустная картинка
Зображення

Офигенная картина. Просто мы к такому не привыкли. Мы любим такое:
Зображення

Обожаем такое:
Зображення

А они строят такое:
Зображення

Поэтому и непривычно.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:15

  kingkongovets написав:конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)

Ну это понятно, что Респект. Но если он в поиске - надо ведь ему помочь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:20

  airmax78 написав:[
А они строят такое:

Поэтому и непривычно.

Вопрос в сроках, мне красивый буклет не нужен. Если два дома строят 3 года, за сколько построят 35 домов?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)

Ну это понятно, что Респект. Но если он в поиске - надо ведь ему помочь.


удивительно, я уже который год хочу помочь советом вам, а вы хотите помочь респекту)
это все шо нужно знать о бесплатных советах и их цене
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:33

Проезжал сегодня мимо Кристал хауза на Жилянской ( 11:30 ), никто не работает, все 3 крана стоят в ночном режиме.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:36

  kingkongovets написав:конфетка - это снова респект, с которым «все сложнее, чем кажется на первый взгляд?»)

Конечно
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:43

  hume написав:
  airmax78 написав:[
А они строят такое:

Поэтому и непривычно.

Вопрос в сроках, мне красивый буклет не нужен. Если два дома строят 3 года, за сколько построят 35 домов?

Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).
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