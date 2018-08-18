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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3277327832793280>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1314
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
113
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
276
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
247
Якість будівництва
16%
206
Всього голосів : 1314
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:45

  zzzzzz написав:Проезжал сегодня мимо Кристал хауза на Жилянской ( 11:30 ), никто не работает, все 3 крана стоят в ночном режиме.

В 11:30 по понедельникам у них планерка по вопросу ускорения хода ведения строительных работ.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флагшток за 51 мільйон гривень почнуть встановлювати у Києві навесні 2020 року
Київрада третій рік не може змиритися з думкою, що найвищий флагшток у країні розташовано в Дніпрі.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/14/fl ... 2020-roku/

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:48

  airmax78 написав:Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).

Так Кристал Строит не сага а укрбуд. Это в лучшем случае задержка на 5 лет или вообще не достроит
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:50

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Проезжал сегодня мимо Кристал хауза на Жилянской ( 11:30 ), никто не работает, все 3 крана стоят в ночном режиме.

В 11:30 по понедельникам у них планерка по вопросу ускорения хода ведения строительных работ.

У них планерка каждый день с 10 до 13.00, потом обед и вечерняя планерка с 14.30 до 17.00
Дальше все едут домой.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:54

  kingkongovets написав:Флагшток за 51 мільйон гривень почнуть встановлювати у Києві навесні 2020 року
Київрада третій рік не може змиритися з думкою, що найвищий флагшток у країні розташовано в Дніпрі.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/14/fl ... 2020-roku/

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Надо построить на 3 метра выше чем в Днепре - это совок головного мозга все эти проекты по гигантизму.
Самые высокие флагштоки в мире.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BE%D0%BA
1.СА
2.Таджикистан
3.Азербайджан
4.КНДР
5.Туркмения
6.Иордания
7.Казахстан.

Бедная Европа, как же они живут без самого высокого флагштока...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:56

  kingkongovets написав:Флагшток за 51 мільйон гривень почнуть встановлювати у Києві навесні 2020 року
Київрада третій рік не може змиритися з думкою, що найвищий флагшток у країні розташовано в Дніпрі.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/14/fl ... 2020-roku/

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Ну мне если честно он не понятен. Не то чтоб плохой проект сам по себе, но вроде как не скульптура, особой художественной, архитектурной ценности не несет, а мотивация "сделать выше чем в Днепре" - мягко говоря слабый аргумент. Я могу понять пользу от парков, скверов, фонтанов, лесенок, велодорожек - всего, что формирует образ города в целом, то, что войдет в его историю. Но что-то флагшток у меня в эту схему слабо вписывается, особенно, если его создание мотивировано, как "переплюнуть Днепр".
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:00

  kingkongovets написав:Флагшток за 51 мільйон гривень почнуть встановлювати у Києві навесні 2020 року
Київрада третій рік не може змиритися з думкою, що найвищий флагшток у країні розташовано в Дніпрі.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/14/fl ... 2020-roku/

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А баба со щитом и мечом-чем не флагшток.
Денег что-ли некуда девать. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:Флагшток за 51 мільйон гривень почнуть встановлювати у Києві навесні 2020 року
Київрада третій рік не може змиритися з думкою, що найвищий флагшток у країні розташовано в Дніпрі.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/14/fl ... 2020-roku/

мне нравится этот проект


Надо построить на 3 метра выше чем в Днепре - это совок головного мозга все эти проекты по гигантизму.
Самые высокие флагштоки в мире.
1.СА
2.Таджикистан
3.Азербайджан
4.КНДР
5.Туркмения
6.Иордания
7.Казахстан.

Бедная Европа, как же они живут без самого высокого флагштока...


европа давно забыла шо такое освободительная война за независимость и национальное самосознание
многие до сих пор воспринимают войны по старинке, с цепями атакующей пехоты, поддерживаемыми танками, авиацией и артой

если вы не умеете смотреть в будущее как не только лишь все - это причина ваших личных неудач, а не повод для тупых шуток
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:06

  Конфетка написав:
  airmax78 написав:Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).

Так Кристал Строит не сага а укрбуд. Это в лучшем случае задержка на 5 лет или вообще не достроит

А при чем тут Кристалл? Я ж про Чикагу, Сагу и прочие их объекты.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Конфетка написав:
  airmax78 написав:Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).

Так Кристал Строит не сага а укрбуд. Это в лучшем случае задержка на 5 лет или вообще не достроит

А при чем тут Кристалл? Я ж про Чикагу, Сагу и прочие их объекты.


зачем бесполезные слова?
вы лично за какие их объекты проголосовали гривной?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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