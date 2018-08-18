Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).
Так Кристал Строит не сага а укрбуд. Это в лучшем случае задержка на 5 лет или вообще не достроит
Ну мне если честно он не понятен. Не то чтоб плохой проект сам по себе, но вроде как не скульптура, особой художественной, архитектурной ценности не несет, а мотивация "сделать выше чем в Днепре" - мягко говоря слабый аргумент. Я могу понять пользу от парков, скверов, фонтанов, лесенок, велодорожек - всего, что формирует образ города в целом, то, что войдет в его историю. Но что-то флагшток у меня в эту схему слабо вписывается, особенно, если его создание мотивировано, как "переплюнуть Днепр".
Надо построить на 3 метра выше чем в Днепре - это совок головного мозга все эти проекты по гигантизму. Самые высокие флагштоки в мире. 1.СА 2.Таджикистан 3.Азербайджан 4.КНДР 5.Туркмения 6.Иордания 7.Казахстан.
Бедная Европа, как же они живут без самого высокого флагштока...
европа давно забыла шо такое освободительная война за независимость и национальное самосознание многие до сих пор воспринимают войны по старинке, с цепями атакующей пехоты, поддерживаемыми танками, авиацией и артой
если вы не умеете смотреть в будущее как не только лишь все - это причина ваших личных неудач, а не повод для тупых шуток
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).
Так Кристал Строит не сага а укрбуд. Это в лучшем случае задержка на 5 лет или вообще не достроит
А при чем тут Кристалл? Я ж про Чикагу, Сагу и прочие их объекты.
airmax78 написав:Сага все долго строит. Чикагу - тоже уже, по-моему, просрочили. Владимирский - 200% просрочат. Филадельфию - даже сроки не называют (или называют? Если называют раньше чем 2025 год - то это глупости).
Так Кристал Строит не сага а укрбуд. Это в лучшем случае задержка на 5 лет или вообще не достроит
А при чем тут Кристалл? Я ж про Чикагу, Сагу и прочие их объекты.
зачем бесполезные слова? вы лично за какие их объекты проголосовали гривной?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.