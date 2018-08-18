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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3279328032813282>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1314
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
113
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
276
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
247
Якість будівництва
16%
206
Всього голосів : 1314
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:39

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Кривые колонны - это вообще нормально? Не повлияет на прочность конструкции?

Как я вижу - это контролируемая кривизна, четкая дуга с рассчитанным распределением нагрузки. Не силен во всяких сопроматах, но судя по всему это четко рассчитано и заложено в проекте, и не должно ухудшить несущие характеристики

Ооо, ну вы меня успокоили. Хотя металлическая обрешетка вокруг кривых колонн четвертого этажа - напрягает. Зачем она там?
Зображення

Понимаете, если бы архитектором ЖК Кандинский был Джон Доуз - тогда никаких вопросов. А там непонятно кто архитектор. Я сначала думал, что Кандинский, но в ОП сказали, что кто-то другой.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:45

Ну что за ур.о.д.ство,куда кондиционеры и спутниковые тарелки ставить, как балкон стеклить , в топку таких дизайнеров :mrgreen:

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:47

  airmax78 написав: Хотя металлическая обрешетка вокруг кривых колонн четвертого этажа - напрягает. Зачем она там?

Может выключите ваганыча,а вспомните более известного земелю,который говорил,что надо обсуждать вкус устриц с теми,кто их хотя бы видел?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:53

  zzzzzz написав:Ну что за ур.о.д.ство,куда кондиционеры и спутниковые тарелки ставить, как балкон стеклить , в топку таких дизайнеров :mrgreen:

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Отлично. А вот и изогнутое фасадное стекло. Правда уже на следующем этаже от него отказались - видимо слишком дорого выходит.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:55

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Хотя металлическая обрешетка вокруг кривых колонн четвертого этажа - напрягает. Зачем она там?

Может выключите ваганыча,а вспомните более известного земелю,который говорил,что надо обсуждать вкус устриц с теми,кто их хотя бы видел?)))

Так я же и пытаюсь. Весь во внимание превратился. Жду что скажут эксперты.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01

  airmax78 написав: Жду что скажут эксперты.

А зачем оно вам?
Вы напоминаете мальчика,который забежал в дом терпимости и жадно всё рассматривает и расспрашивает,даже когда-то пытался ущепнуть,главный вопрос зачем мучать себя и окружающих,всё равно ничего не купите и не попробуете :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:07

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Жду что скажут эксперты.

А зачем оно вам?
Вы напоминаете мальчика,который забежал в дом терпимости и жадно всё рассматривает и расспрашивает,даже когда-то пытался ущепнуть,главный вопрос зачем мучать себя и окружающих,всё равно ничего не купите :lol:

Ну хоть пощупаю.
А потом, вдуг завтра мировой финансовый кризис, цены напополам, а тут я такой со своим "бесполезным полтосиком". Но уже знаю, что Рыбальский брать нельзя - никогда не достроят, Кандинский - уйдет в катакомбы, Чикага - для посуточной аренды, и т.п. И иду и спокойно покупаю себе подешевевший Альтер Эго (ну, например). Поэтому надо быть все время в форме, а не как в 2013м году - увидел Голосуху и в глазах потемнело, слюна потекла.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, насколько остекление с гнутым стеклом выглядит лучше, чем остекление из плоских секций.
Зображення
И по-моему, к сожалению, в Таряне от гнутого уже отказались.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:11

  airmax78 написав: вдуг завтра мировой финансовый кризис

Я забыл уточнить,что мальчику скоро на пенсию,а он иллюзиями и мультиками в головёхе живёт :mrgreen:
Вдруг,когда-то,если,потом,весь словарный запас :mrgreen:

А чего только полтосик,что иглесиас и Атб с арендой столько съедают живых денег?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:16

  somilitark написав:
  airmax78 написав: вдуг завтра мировой финансовый кризис

Я забыл уточнить,что мальчику скоро на пенсию,а он иллюзиями и мультиками в головёхе живёт :mrgreen:
Вдруг,когда-то,если,потом,весь словарный запас :mrgreen:

А чего только полтосик,что иглесиас и Атб с арендой столько съедают живых денег?)))

Та капец. Попал под зрадойопские ножницы: цены растут (в т.ч. аренда), зарплата падает. Отложить уже давно ничего не могу.
Кризис будет - не может не быть.
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