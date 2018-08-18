Додано: Пон 14 січ, 2019 20:07

somilitark написав: airmax78 написав: Жду что скажут эксперты. Жду что скажут эксперты.

А зачем оно вам?

Вы напоминаете мальчика,который забежал в дом терпимости и жадно всё рассматривает и расспрашивает,даже когда-то пытался ущепнуть,главный вопрос зачем мучать себя и окружающих,всё равно ничего не купите А зачем оно вам?Вы напоминаете мальчика,который забежал в дом терпимости и жадно всё рассматривает и расспрашивает,даже когда-то пытался ущепнуть,главный вопрос зачем мучать себя и окружающих,всё равно ничего не купите

Ну хоть пощупаю.А потом, вдуг завтра мировой финансовый кризис, цены напополам, а тут я такой со своим "бесполезным полтосиком". Но уже знаю, что Рыбальский брать нельзя - никогда не достроят, Кандинский - уйдет в катакомбы, Чикага - для посуточной аренды, и т.п. И иду и спокойно покупаю себе подешевевший Альтер Эго (ну, например). Поэтому надо быть все время в форме, а не как в 2013м году - увидел Голосуху и в глазах потемнело, слюна потекла.