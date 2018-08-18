Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кривые колонны - это вообще нормально? Не повлияет на прочность конструкции?
Как я вижу - это контролируемая кривизна, четкая дуга с рассчитанным распределением нагрузки. Не силен во всяких сопроматах, но судя по всему это четко рассчитано и заложено в проекте, и не должно ухудшить несущие характеристики
Ооо, ну вы меня успокоили. Хотя металлическая обрешетка вокруг кривых колонн четвертого этажа - напрягает. Зачем она там?
Понимаете, если бы архитектором ЖК Кандинский был Джон Доуз - тогда никаких вопросов. А там непонятно кто архитектор. Я сначала думал, что Кандинский, но в ОП сказали, что кто-то другой.
А зачем оно вам? Вы напоминаете мальчика,который забежал в дом терпимости и жадно всё рассматривает и расспрашивает,даже когда-то пытался ущепнуть,главный вопрос зачем мучать себя и окружающих,всё равно ничего не купите и не попробуете
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
А зачем оно вам? Вы напоминаете мальчика,который забежал в дом терпимости и жадно всё рассматривает и расспрашивает,даже когда-то пытался ущепнуть,главный вопрос зачем мучать себя и окружающих,всё равно ничего не купите
Ну хоть пощупаю. А потом, вдуг завтра мировой финансовый кризис, цены напополам, а тут я такой со своим "бесполезным полтосиком". Но уже знаю, что Рыбальский брать нельзя - никогда не достроят, Кандинский - уйдет в катакомбы, Чикага - для посуточной аренды, и т.п. И иду и спокойно покупаю себе подешевевший Альтер Эго (ну, например). Поэтому надо быть все время в форме, а не как в 2013м году - увидел Голосуху и в глазах потемнело, слюна потекла.