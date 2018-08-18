Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое? Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое? Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))
Был когда-то востребованным. Уже давно - нет. Богатым и мудрым - никогда не был. Но, надеюсь, что еще все впереди.
Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое? Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))
Был когда-то востребованным. Уже давно - нет. Богатым и мудрым - никогда не был. Но, надеюсь, что еще все впереди.
Мне казалось что евреи аналитики в фондах хозяев денег всегда востребованы.