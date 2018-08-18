|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27490
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3060 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:24
airmax78 написав:
Попал под зрадойопские ножницы
Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое?
Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10076
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1830 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:26
somilitark написав: airmax78 написав:
Попал под зрадойопские ножницы
Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое?
Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))
Был когда-то востребованным. Уже давно - нет. Богатым и мудрым - никогда не был. Но, надеюсь, что еще все впереди.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27490
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3060 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:28
airmax78 написав:
что еще все впереди.
Ваша фамилия часом не Зеленский?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10076
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1830 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:32
somilitark написав: airmax78 написав:
что еще все впереди.
Ваша фамилия часом не Зеленский?
Нет конечно. У него хромает чувство юмора, а у меня с этим все отлично - спросите у Конговца.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27490
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3060 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:41
airmax78 написав:
Нет конечно. У него хромает чувство юмора
Я вижу,мне не надо никого спрашивать)))
Я говорил о перспективах,у З-го они могут быть просто отличные,а вот у вас,как бы золотые годы абсолютно во всём прошли,остался лишь один т.н. "юмор"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10076
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1830 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:43
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Попал под зрадойопские ножницы
Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое?
Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))
Был когда-то востребованным. Уже давно - нет. Богатым и мудрым - никогда не был. Но, надеюсь, что еще все впереди.
Мне казалось что евреи аналитики в фондах хозяев денег всегда востребованы.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19553
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|