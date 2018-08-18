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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3279328032813282

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1314
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
113
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
276
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
247
Якість будівництва
16%
206
Всього голосів : 1314
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сравните две поэтажки: Зе Грейт и Кандинский
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:24

  airmax78 написав: Попал под зрадойопские ножницы

Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое?
Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:26

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Попал под зрадойопские ножницы

Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое?
Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))

Был когда-то востребованным. Уже давно - нет. Богатым и мудрым - никогда не был. Но, надеюсь, что еще все впереди.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:28

  airmax78 написав: что еще все впереди.

Ваша фамилия часом не Зеленский?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:32

  somilitark написав:
  airmax78 написав: что еще все впереди.

Ваша фамилия часом не Зеленский?

Нет конечно. У него хромает чувство юмора, а у меня с этим все отлично - спросите у Конговца.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:41

  airmax78 написав:Нет конечно. У него хромает чувство юмора

Я вижу,мне не надо никого спрашивать)))
Я говорил о перспективах,у З-го они могут быть просто отличные,а вот у вас,как бы золотые годы абсолютно во всём прошли,остался лишь один т.н. "юмор" :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: Попал под зрадойопские ножницы

Ну вы же богатый и мудрый человек,редкий и востребованый специалист,разве может коснуться вас такое?
Тем более ВВП растёт,не может быть такого,должна з.п. расти,а недвига как минимум не дорожать,ведь ипотеки нет и не предвидеться,что-то вы недоговариваете)))

Был когда-то востребованным. Уже давно - нет. Богатым и мудрым - никогда не был. Но, надеюсь, что еще все впереди.
Мне казалось что евреи аналитики в фондах хозяев денег всегда востребованы.

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Оранжевый-хит сезона
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