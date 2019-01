Додано: Пон 14 січ, 2019 20:55

вам нужен был повод?

забаньте уню бессрочно за разжигание

не благодарите



зы: уня, а шо ты так ссышь, сказал «а» - говори «бэ»

в твоем бизнесе набрасывать на евреев - это канешна признак невьебенного профессионализма, лол)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.