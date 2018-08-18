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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вести с полей? 2кк сталинка на саперке отопление за декабрь 1300. общедомовой
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:39
2к это конечно важная инфа, но лучше просто метраж указывать)
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43
Что там опять Унуноктий про евреев говорил? Иисуса распяли?
Самое забавное, что как раз жена-то у меня - еврейка. А вот родители - с Дальнего Востока, где с евреями была напряженка.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що з нерухомістю, до дна дійшли вже?
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:00
та да - особенно в биробиджане
иногда лучше жевать, макс
зы: но друзей канешна вы заводить умеете - доказано унуноктием)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Панове, перепрошую що втручаюсь у переписку. Маю питання, може хтось стикався з таким.
Розглядаю купівлю квартири на вторинному ринку, є непоганий варіант, але здається можуть бути проблеми через перепланування.
Ситуація: квартира перепланована, лоджія приєднана до кухні (тепер сумарна площа 19 квадратів). Лоджія із звичайним вікном (як у кімнатах). Раніше батарея (позначена на малюнку рожевим) висіла під вікном (позначене синім). Зараз стіни з вікном нема, а батарея повішена на стіну лоджії (червона лінія), труба заведена з сусідньої кімнати. Розводка опалення у будинку вертикальна.
Зміна опалюваної площі не узаконювалась. У продавця офіційна довідка 15-річної давності, що знесення стіни з вікном не є суттєвим переплануванням, старий техпаспорт (до перепланування) і право власності двадцятирічної давності.
З чим можна зіткнутися, купивши цю квартиру? Можна цей варіант офіційно узаконити після купівлі, і почати платити трохи більше за опалення, і не мати проблем?
Чого остерігаюсь:
Зарані вдячний за вашу думку
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:08
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:17
Вы же умеете продавать,тем более захочется ещё более чудесного,продадите короче раньше,тем более о чём мы? За полтосик надо метить обратно на поскотик
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:26
вот вам за полтосик
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