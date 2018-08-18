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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3281328232833284>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей? 2кк сталинка на саперке отопление за декабрь 1300. общедомовой
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:39

  plugatyrev написав:вести с полей? 2кк сталинка на саперке отопление за декабрь 1300. общедомовой


2к это конечно важная инфа, но лучше просто метраж указывать)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:43

  kingkongovets написав:вам нужен был повод?
забаньте уню бессрочно за разжигание
не благодарите

зы: уня, а шо ты так ссышь, сказал «а» - говори «бэ»
в твоем бизнесе набрасывать на евреев - это канешна признак невьебенного профессионализма, лол)

Что там опять Унуноктий про евреев говорил? Иисуса распяли?
Самое забавное, что как раз жена-то у меня - еврейка. А вот родители - с Дальнего Востока, где с евреями была напряженка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що з нерухомістю, до дна дійшли вже?
blindtrust
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:00

  airmax78 написав:А вот родители - с Дальнего Востока, где с евреями была напряженка.


та да - особенно в биробиджане
иногда лучше жевать, макс

зы: но друзей канешна вы заводить умеете - доказано унуноктием)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Панове, перепрошую що втручаюсь у переписку. Маю питання, може хтось стикався з таким.

Розглядаю купівлю квартири на вторинному ринку, є непоганий варіант, але здається можуть бути проблеми через перепланування.

Ситуація: квартира перепланована, лоджія приєднана до кухні (тепер сумарна площа 19 квадратів). Лоджія із звичайним вікном (як у кімнатах). Раніше батарея (позначена на малюнку рожевим) висіла під вікном (позначене синім). Зараз стіни з вікном нема, а батарея повішена на стіну лоджії (червона лінія), труба заведена з сусідньої кімнати. Розводка опалення у будинку вертикальна.
Зміна опалюваної площі не узаконювалась. У продавця офіційна довідка 15-річної давності, що знесення стіни з вікном не є суттєвим переплануванням, старий техпаспорт (до перепланування) і право власності двадцятирічної давності.
З чим можна зіткнутися, купивши цю квартиру? Можна цей варіант офіційно узаконити після купівлі, і почати платити трохи більше за опалення, і не мати проблем?

Чого остерігаюсь:
  • можливо, після купівлі не дадуть право власності без нового техпаспорту. А щоб його отримати, доведеться відрізати батарею (у розпал опалювального сезону, зі зливанням води по стояку)
  • що через втручання у розводку труб опалення, комусь із сусідів зверху/зниху буде жарко/холодно і вони будуть регулярно скаржитись
  • що узаконити таку батарею як є не можна буде, або що у Жеку будуть претензії з приводу більшої опалюваної площі протягом останніх 15 років

Зображення

Зарані вдячний за вашу думку
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:08

  zzzzzz написав:
  plugatyrev написав:вести с полей? 2кк сталинка на саперке отопление за декабрь 1300. общедомовой


2к это конечно важная инфа, но лучше просто метраж указывать)

абсолютно стандартные 52м2
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:17

  airmax78 написав: Но потом могут быть трудности с продажей.

Вы же умеете продавать,тем более захочется ещё более чудесного,продадите короче раньше,тем более о чём мы? За полтосик надо метить обратно на поскотик :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:26

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Но потом могут быть трудности с продажей.

Вы же умеете продавать,тем более захочется ещё более чудесного,продадите короче раньше,тем более о чём мы? За полтосик надо метить обратно на поскотик :!:

вот вам за полтосик
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 44d1a594db
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж... Людей с такой нечеловеческой интуицией и физиогномическими способностями не проведешь. Обещаю больше не пытаться.
airmax78
 
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