Додано: Пон 14 січ, 2019 22:31

Keggy не связывайтесь,дёшево это не всегда означает доступно и адекватно,слишком много но в вашем варианте,не ищите себе приключений на свои деньги.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.