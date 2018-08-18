Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы даже не представляете какую петросянную бомбу взорвали,там плохо всьо,тарелки,кондёры,дом дореволюционный,ресепшен будет портить психику и убивать нервные клетки,это ещё не перешли к 20-ти летним пледам и начинке,вот зачем такое делать,зачем добивать человека,я не понимаю
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
У нардепа Максим Микитась имеется некий Александр Якутович, на которого тот оформляет охранные фирмы, услуги которых навязываются жильцам построенных УкрБудом домов. Но сейчас не об этом. В жилищном комплексе, где проживает этот Якутович, вчера ночью произошел жуткий конфликт, в результате которого пострадал ребенок соседа.