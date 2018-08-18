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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3281328232833284

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:29

  plugatyrev написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: Но потом могут быть трудности с продажей.

Вы же умеете продавать,тем более захочется ещё более чудесного,продадите короче раньше,тем более о чём мы? За полтосик надо метить обратно на поскотик :!:

вот вам за полтосик
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 44d1a594db

Вы даже не представляете какую петросянную бомбу взорвали,там плохо всьо,тарелки,кондёры,дом дореволюционный,ресепшен будет портить психику и убивать нервные клетки,это ещё не перешли к 20-ти летним пледам и начинке,вот зачем такое делать,зачем добивать человека,я не понимаю :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:30

Про Укрбуд и нравы жильцов , случай в доме ...

У нардепа Максим Микитась имеется некий Александр Якутович, на которого тот оформляет охранные фирмы, услуги которых навязываются жильцам построенных УкрБудом домов. Но сейчас не об этом. В жилищном комплексе, где проживает этот Якутович, вчера ночью произошел жуткий конфликт, в результате которого пострадал ребенок соседа.


https://www.facebook.com/sergonaumovich ... 81?__xts__
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:31

Keggy не связывайтесь,дёшево это не всегда означает доступно и адекватно,слишком много но в вашем варианте,не ищите себе приключений на свои деньги.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:12

  somilitark написав:Keggy не связывайтесь,дёшево это не всегда означает доступно и адекватно,слишком много но в вашем варианте,не ищите себе приключений на свои деньги.

Не вижу особых проблем.
Вынесли блок двери, несущие стены не тронуты.
Перенесли батарею? Ну и?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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