Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы даже не представляете какую петросянную бомбу взорвали,там плохо всьо,тарелки,кондёры,дом дореволюционный,ресепшен будет портить психику и убивать нервные клетки,это ещё не перешли к 20-ти летним пледам и начинке,вот зачем такое делать,зачем добивать человека,я не понимаю
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
У нардепа Максим Микитась имеется некий Александр Якутович, на которого тот оформляет охранные фирмы, услуги которых навязываются жильцам построенных УкрБудом домов. Но сейчас не об этом. В жилищном комплексе, где проживает этот Якутович, вчера ночью произошел жуткий конфликт, в результате которого пострадал ребенок соседа.
в жилищном кодексе Российской Федерации есть статья 25, а в ней — пункт 1. Там указано, что перенос инженерных коммуникаций — это переустройство жилого помещения. Вот только лоджия и балкон таковыми не являются. А значит и перенести туда радиатор — невозможно, то есть, запрещено.
как правило, вода поставляется в отопительную систему посредством насосов. Они, конечно, имеют определенный мощностный запас, но если добавить к общей системе одни или несколько дополнительных узлов, — насосы могут и не справиться. Это приведет к снижению давления в трубах и, как следствие — к катастрофическому снижению эффективности отопления; из-за несанкционированного вмешательства в отопительную систему могут образоваться воздушные пробки, так как количество воды будет рассчитано точно на то количество узлов, что изначально установлены в доме. А вот воздушные пробки могут привести не только к недостатку тепла в вашей или других квартирах, но и к аварии местного масштаба; если балкон/лоджия не будет достаточно утеплена во всех плоскостях (стены/пол/возможно, потолок), — температура в холодное время года может опуститься там ниже 0°. Тогда трубы могут попросту разорваться
Судячи з новин на зразок
КГГА подала 128 судебных исков к киевлянам, которые незаконно вынесли батареи в своих квартирах на балконы
, в Україні це теж заборонено (що логічно). Але схоже це роблять масово, відповідно цікавить практика застосування правил, і як це вирішується.