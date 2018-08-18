в жилищном кодексе Российской Федерации есть статья 25, а в ней — пункт 1. Там указано, что перенос инженерных коммуникаций — это переустройство жилого помещения. Вот только лоджия и балкон таковыми не являются. А значит и перенести туда радиатор — невозможно, то есть, запрещено.



как правило, вода поставляется в отопительную систему посредством насосов. Они, конечно, имеют определенный мощностный запас, но если добавить к общей системе одни или несколько дополнительных узлов, — насосы могут и не справиться. Это приведет к снижению давления в трубах и, как следствие — к катастрофическому снижению эффективности отопления;

из-за несанкционированного вмешательства в отопительную систему могут образоваться воздушные пробки, так как количество воды будет рассчитано точно на то количество узлов, что изначально установлены в доме. А вот воздушные пробки могут привести не только к недостатку тепла в вашей или других квартирах, но и к аварии местного масштаба;

если балкон/лоджия не будет достаточно утеплена во всех плоскостях (стены/пол/возможно, потолок), — температура в холодное время года может опуститься там ниже 0°. Тогда трубы могут попросту разорваться

