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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да уж... Людей с такой нечеловеческой интуицией и физиогномическими способностями не проведешь. Обещаю больше не пытаться.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:29
Вы даже не представляете какую петросянную бомбу взорвали,там плохо всьо,тарелки,кондёры,дом дореволюционный,ресепшен будет портить психику и убивать нервные клетки,это ещё не перешли к 20-ти летним пледам и начинке,вот зачем такое делать,зачем добивать человека,я не понимаю
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:30
Про Укрбуд и нравы жильцов , случай в доме ...
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:31
Keggy не связывайтесь,дёшево это не всегда означает доступно и адекватно,слишком много но в вашем варианте,не ищите себе приключений на свои деньги.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:12
Не вижу особых проблем.
Вынесли блок двери, несущие стены не тронуты.
Перенесли батарею? Ну и?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:43
Прохожий ,
З того, що знайшов
Судячи з новин на зразок
, в Україні це теж заборонено (що логічно).
Але схоже це роблять масово, відповідно цікавить практика застосування правил, і як це вирішується.
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В этом году цены недвиги просто ракетой в космос
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:45
1. Вимагайте від власника свіжий техпаспорт і чіткої відповіді на всі свої питання, задійте грамотних ріелторів (такі є) теж - він напевно хоче продати свою квартиру, а не створювати перешкоди.
2. ЖЕК не дивиться на техпаспорт при переоформленні документів на Вас, як на нового власника (принаймні в мене такого ще не було).
3. ЖЕК не може від Вас,як від нового власника, вимагати плату за опалення більшої площі за останні 15 років (при чому тут Ви, якщо попередній власник тихцем зробив собі більшу опалювальну площу).
4. Про переміщення батарей, злив води зі стояка у період опалення - Вас взагалі не повинно це турбувати - Вам треба заселитися у квартиру без проблем з документами і без додаткового геморою. Хай це все вирішує власник.
5. Якщо власник морозиться/ігнорує/робить вигляд що нічого не розуміє - послати і шукати інший варіант.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:22
Авжеж!
І розкуповувати КРЖН будуть пересічні пенсіонери, електрики і шофери)))
ті самі, які отримують ЗП 1000-1500 дол/міс.
Сміх, та й годі!
Унуноктій, врешті решт, перестань пити коньяк по буднім дням і кидати гівно на вентилятор!!!
І взагалі,
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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