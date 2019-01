Додано: Вів 15 січ, 2019 09:45

1. Вимагайте від власника свіжий техпаспорт і чіткої відповіді на всі свої питання, задійте грамотних ріелторів (такі є) теж - він напевно хоче продати свою квартиру, а не створювати перешкоди.

2. ЖЕК не дивиться на техпаспорт при переоформленні документів на Вас, як на нового власника (принаймні в мене такого ще не було).

3. ЖЕК не може від Вас,як від нового власника, вимагати плату за опалення більшої площі за останні 15 років (при чому тут Ви, якщо попередній власник тихцем зробив собі більшу опалювальну площу).

4. Про переміщення батарей, злив води зі стояка у період опалення - Вас взагалі не повинно це турбувати - Вам треба заселитися у квартиру без проблем з документами і без додаткового геморою. Хай це все вирішує власник.

5. Якщо власник морозиться/ігнорує/робить вигляд що нічого не розуміє - послати і шукати інший варіант.

