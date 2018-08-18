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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3280328132823283

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж... Людей с такой нечеловеческой интуицией и физиогномическими способностями не проведешь. Обещаю больше не пытаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:29

  plugatyrev написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: Но потом могут быть трудности с продажей.

Вы же умеете продавать,тем более захочется ещё более чудесного,продадите короче раньше,тем более о чём мы? За полтосик надо метить обратно на поскотик :!:

вот вам за полтосик
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 44d1a594db

Вы даже не представляете какую петросянную бомбу взорвали,там плохо всьо,тарелки,кондёры,дом дореволюционный,ресепшен будет портить психику и убивать нервные клетки,это ещё не перешли к 20-ти летним пледам и начинке,вот зачем такое делать,зачем добивать человека,я не понимаю :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:30

Про Укрбуд и нравы жильцов , случай в доме ...

У нардепа Максим Микитась имеется некий Александр Якутович, на которого тот оформляет охранные фирмы, услуги которых навязываются жильцам построенных УкрБудом домов. Но сейчас не об этом. В жилищном комплексе, где проживает этот Якутович, вчера ночью произошел жуткий конфликт, в результате которого пострадал ребенок соседа.


https://www.facebook.com/sergonaumovich ... 81?__xts__
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:31

Keggy не связывайтесь,дёшево это не всегда означает доступно и адекватно,слишком много но в вашем варианте,не ищите себе приключений на свои деньги.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:12

  somilitark написав:Keggy не связывайтесь,дёшево это не всегда означает доступно и адекватно,слишком много но в вашем варианте,не ищите себе приключений на свои деньги.

Не вижу особых проблем.
Вынесли блок двери, несущие стены не тронуты.
Перенесли батарею? Ну и?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:43

Прохожий ,

З того, що знайшов
в жилищном кодексе Российской Федерации есть статья 25, а в ней — пункт 1. Там указано, что перенос инженерных коммуникаций — это переустройство жилого помещения. Вот только лоджия и балкон таковыми не являются. А значит и перенести туда радиатор — невозможно, то есть, запрещено.

как правило, вода поставляется в отопительную систему посредством насосов. Они, конечно, имеют определенный мощностный запас, но если добавить к общей системе одни или несколько дополнительных узлов, — насосы могут и не справиться. Это приведет к снижению давления в трубах и, как следствие — к катастрофическому снижению эффективности отопления;
из-за несанкционированного вмешательства в отопительную систему могут образоваться воздушные пробки, так как количество воды будет рассчитано точно на то количество узлов, что изначально установлены в доме. А вот воздушные пробки могут привести не только к недостатку тепла в вашей или других квартирах, но и к аварии местного масштаба;
если балкон/лоджия не будет достаточно утеплена во всех плоскостях (стены/пол/возможно, потолок), — температура в холодное время года может опуститься там ниже 0°. Тогда трубы могут попросту разорваться


Судячи з новин на зразок
КГГА подала 128 судебных исков к киевлянам, которые незаконно вынесли батареи в своих квартирах на балконы
, в Україні це теж заборонено (що логічно).
Але схоже це роблять масово, відповідно цікавить практика застосування правил, і як це вирішується.
Keggy
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В этом году цены недвиги просто ракетой в космос https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... stat-graph
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:45

1. Вимагайте від власника свіжий техпаспорт і чіткої відповіді на всі свої питання, задійте грамотних ріелторів (такі є) теж - він напевно хоче продати свою квартиру, а не створювати перешкоди.
2. ЖЕК не дивиться на техпаспорт при переоформленні документів на Вас, як на нового власника (принаймні в мене такого ще не було).
3. ЖЕК не може від Вас,як від нового власника, вимагати плату за опалення більшої площі за останні 15 років (при чому тут Ви, якщо попередній власник тихцем зробив собі більшу опалювальну площу).
4. Про переміщення батарей, злив води зі стояка у період опалення - Вас взагалі не повинно це турбувати - Вам треба заселитися у квартиру без проблем з документами і без додаткового геморою. Хай це все вирішує власник.
5. Якщо власник морозиться/ігнорує/робить вигляд що нічого не розуміє - послати і шукати інший варіант.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:22

  Оранжевый-хит сезона написав:В этом году цены недвиги просто ракетой в космос https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... stat-graph


Авжеж!
І розкуповувати КРЖН будуть пересічні пенсіонери, електрики і шофери)))
ті самі, які отримують ЗП 1000-1500 дол/міс. :mrgreen:
Сміх, та й годі! :D

Унуноктій, врешті решт, перестань пити коньяк по буднім дням і кидати гівно на вентилятор!!!
І взагалі,

Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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