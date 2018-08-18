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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:22
Keggy написав: galadriel написав:
1. Вимагайте від власника свіжий техпаспорт і чіткої відповіді на всі свої питання, задійте грамотних ріелторів (такі є) теж - він напевно хоче продати свою квартиру, а не створювати перешкоди.
Ріелтор каже, що у нотаріуса просто обидві сторони скажуть що техпаспорт актуальний, і залишиться старий техпаспорт. А власник каже - ну хочете, відріжете батарею після купівлі.
galadriel написав:
4. Про переміщення батарей, злив води зі стояка у період опалення - Вас взагалі не повинно це турбувати - Вам треба заселитися у квартиру без проблем з документами і без додаткового геморою. Хай це все вирішує власник.
5. Якщо власник морозиться/ігнорує/робить вигляд що нічого не розуміє - послати і шукати інший варіант.
Проблема ще й у тому, що судячи з планів квартир у оголошеннях, подібне перепланування - часта ситуація у будинках цього району. Також дивився ще одну квартиру у сусідньому будинку, там теж дві лоджії приєднані до кімнат, батареї встановлені під вікнами лоджій. Власники і там, і там кажуть що "у нашому будинку багато хто так зробив, бо великі лоджії і малі кімнати".
Але ж не запитаєш у сусідів "ви часом не робили незаконне перепланування, а потім якось узаконили?"
Я б уебанів, що при вертикальній розводці опалюють балкон, лінчував.
Шукайте нормальне житло. Навіщо Вам/вашим сусідам оплачувати обіграв атмосфери сусідами, коли у Вас в квартирі дубар?
Всім процвітання!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:28
Keggy написав: galadriel написав:
1. Вимагайте від власника свіжий техпаспорт і чіткої відповіді на всі свої питання, задійте грамотних ріелторів (такі є) теж - він напевно хоче продати свою квартиру, а не створювати перешкоди.
Ріелтор каже, що у нотаріуса просто обидві сторони скажуть що техпаспорт актуальний, і залишиться старий техпаспорт. А власник каже - ну хочете, відріжете батарею після купівлі.
galadriel написав:
4. Про переміщення батарей, злив води зі стояка у період опалення - Вас взагалі не повинно це турбувати - Вам треба заселитися у квартиру без проблем з документами і без додаткового геморою. Хай це все вирішує власник.
5. Якщо власник морозиться/ігнорує/робить вигляд що нічого не розуміє - послати і шукати інший варіант.
Проблема ще й у тому, що судячи з планів квартир у оголошеннях, подібне перепланування - часта ситуація у будинках цього району. Також дивився ще одну квартиру у сусідньому будинку, там теж дві лоджії приєднані до кімнат, батареї встановлені під вікнами лоджій. Власники і там, і там кажуть що "у нашому будинку багато хто так зробив, бо великі лоджії і малі кімнати".
Але ж не запитаєш у сусідів "ви часом не робили незаконне перепланування, а потім якось узаконили?"
Есть такая штука как тепловизор, позволяющая выявлять нарушителей не заходя в квартиру.
Вопрос времени, когда соседи и государство (через субсидии) замахается оплачивать отопление таких квартир - дыр.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:31
somilitark написав:
Вы даже не представляете какую петросянную бомбу взорвали,там плохо всьо,тарелки,кондёры,дом дореволюционный,ресепшен будет портить психику и убивать нервные клетки,это ещё не перешли к 20-ти летним пледам и начинке,вот зачем такое делать,зачем добивать человека,я не понимаю
Де дореволюційний? Квартира Чешка.... Відчуття що це всьо, п...ц, виникає при перегляді будинку. І тільки посилюється при наближенні до квартири.
Зи. Рік назад сталінки (реальні) були па 50.... дорожає:-)
І це тільки по фотках і тексту. А скільки сюрпризів буде після телефонного дзвінка, а не дай бог пробити по реєстрам....
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 15 січ, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:38
По сабжу: вчера юзал FLIR ONE для ипона. Это бимба. Видно где у тебя в квартире в стяжке под паркетом проходят трубы отопления. Показывает температуру поверхностей с очень небольшой погрешностью. Стоит 300 баксов, но, конечно, вещь. Сегодня попробую через него посмотреть на пару сталинок и чешек снаружи.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:05
airmax78 написав:
Сегодня попробую через него посмотреть на пару сталинок и чешек снаружи.
на девушек пробовали смотреть?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:21
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Сегодня попробую через него посмотреть на пару сталинок и чешек снаружи.
на девушек пробовали смотреть?
Там стоит блокировка, размывающая изображение. Иначе был бы полный эффект "красной пленки".
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:26
Первый написав:
Де дореволюційний? Квартира Чешка....
Вы только юмор, как один ваганыч, понимаете в своём исполнении?
Можно сказать довоенный,или опять надо будет пояснять,что у нас 6-й год идёт по сути война?
Верните старого оператора учётки,новый не торт.
Читал форум жк Форест от СЖФ,продажи ещё толком не начались,а уже ничего нет,самых маленьких однух нет,двухи только низкие этажи,где управа на этих махинаторов,дом с плановой сдачей через 5 лет,с ценой в 18500 на левом берегу,стадия строительства "есть яма и участок".
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:34
somilitark написав:
Читал форум жк Форест от СЖФ,продажи ещё толком не начались,а уже ничего нет,самых маленьких однух нет,двухи только низкие этажи,
не "уже нет", а "еще нет". Будут попозже и подороже
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:36
Авжеж!
І розкуповувати КРЖН будуть пересічні пенсіонери, електрики і шофери)))
ті самі, які отримують ЗП 1000-1500 дол/міс.
Сміх, та й годі!
Унуноктій, врешті решт, перестань пити коньяк по буднім дням!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:37
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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