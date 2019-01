Додано: Вів 15 січ, 2019 13:31

Keggy написав: Ріелтор каже, що у нотаріуса просто обидві сторони скажуть що техпаспорт актуальний, і залишиться старий техпаспорт . А власник каже - ну хочете, відріжете батарею після купівлі. Ріелтор каже, що. А власник каже - ну хочете, відріжете батарею після купівлі.

Тобто баба Параска продає хату бабі Палажці, обидві кажуть нотаріусу, що техпаспорт актуальний і все чікі-пікі?

Нах такого ріелтора.



Keggy написав: Проблема ще й у тому, що судячи з планів квартир у оголошеннях, подібне перепланування - часта ситуація у будинках цього району. Також дивився ще одну квартиру у сусідньому будинку, там теж дві лоджії приєднані до кімнат, батареї встановлені під вікнами лоджій. Власники і там, і там кажуть що "у нашому будинку багато хто так зробив, бо великі лоджії і малі кімнати" .

Це незаконне перепланування, навіть якщо всі 'вільнолюди' так зробили.

Взагалі, якщо дуже-дуже хочеться саме таку квартиру купити - проконсультуйтесь у юриста спеціаліста в питаннях жкг.



