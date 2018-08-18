Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Де дореволюційний? Квартира Чешка....
Вы только юмор, как один ваганыч, понимаете в своём исполнении? Можно сказать довоенный,или опять надо будет пояснять,что у нас 6-й год идёт по сути война? Верните старого оператора учётки,новый не торт. .
Юмор він смішний. А Там тільки "кирпич" і не сказано де сміятися. Тим більше що в обяві написано СТАЛІНКА, а на фото банальна чешка, що погодьтесь, при одній і тій самій ціні зовсім різні продукти. І як для сталінки 50 то це ок, то для чашки- ну таке собі.
"Тенденция последних лет в среде украинских застройщиков — противопоставление квартального принципа застройки микрорайонному. Свободная расстановка домов среди парков, детских и спортивных площадок отметается как устаревший «совок», взамен предлагается периметральная застройка с плотной сеткой улиц и «бизнесами» на первых этажах. По словам сторонников этого принципа (в основном, застройщиков и блогеров-пиарщиков), последняя позволит оживить городские улицы и наладить коммуникацию между жителями таких районов. Но, как показывает опыт, социальная жизнь там не спешит бурлить, в отличие от «неблагополучных» микрорайонов.
Эволюцию принципов застройки лучше всего рассматривать на примере восточноевропейских постсоветских городов: здесь можно найти обширные районы, целиком застроенные по тому или иному принципу, в отличие от западных городов, где застройка смешанная.
В Российской империи к квартальной застройке города пришли во второй половине XIX века (на западе и в с нуля построенном Петербурге это случилось раньше). Центральные части Москвы, Риги, Одессы и Киева застраивались многоэтажными (4–8 этажей) доходными домами с дворами-колодцами. На первых этажах таких домов располагались магазины, выше — квартиры. Внутренние территории кварталов были заняты пустырями и дворами.
Домовладельцев не интересовали санитарные условия в сверхплотной застройке городов, окна квартир зачастую выходили в глухие дворы-колодцы, куда солнечный свет проникал на час-два в день. Окна, выходящие на чужие участки, закладывались кирпичной решеткой. Такие условия проживания стали одной из причин вспышек эпидемий в Киеве, в частности эпидемий туберкулеза. Однако с этой проблемой пришлось справляться уже другой власти
Начиная с 1960-х годов этажность застройки постепенно увеличивалась — с пяти этажей до девяти, затем до 16 с акцентами в виде 22-этажек в конце 1980-х годов. Качество среды при этом снижалось: озеленение в новых районах оставалось на совести самой природы, а композиции из 18-этажных стен выглядели гораздо менее уютно, чем пятиэтажки-хрущевки. Размеры же микрорайонов среди прочего предопределены расположением школ и детских садов. В зависимости от этажности, в советском микрорайоне 1–3 школы и 2–5 детских садов, добираясь до которых, дети не будут переходить дороги с автомобильным движением. В квартальной застройке на Рыбальском острове детям для этого придется преодолеть несколько улиц. Впрочем, возможно, в районе, который позиционируется как элитный, дети пешком в школу ходить не будут. Если, конечно, эти школы построят.
В «Комфорт Тауне» в Дарнице полноценную школу так и не построили. Вместо нее — частная Академия современного образования с детским садом и начальными классами. А в ближайших хрущевских микрорайонах — две большие школы и несколько детских садов. "
Кстати, рекомендую всем оценить площадь наземной парковки в будущем Ретровилле: где-то как 2/3 всего Варшавского. Одного этого факта (аэродромы наземной парковки в одном из многочисленных окраинных ТРЦ) достаточно для понимания, что все крики про "дорогую киевскую землю", из-за которой на окраине строят 25-этажки плотненько друг дружке - это всё просто сказки для посполитых, а в реале - "и такое купите, а мы ещё три дома вопрем"
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 15 січ, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Keggy написав:Ріелтор каже, що у нотаріуса просто обидві сторони скажуть що техпаспорт актуальний, і залишиться старий техпаспорт. А власник каже - ну хочете, відріжете батарею після купівлі.
Тобто баба Параска продає хату бабі Палажці, обидві кажуть нотаріусу, що техпаспорт актуальний і все чікі-пікі? Нах такого ріелтора.
Keggy написав:Проблема ще й у тому, що судячи з планів квартир у оголошеннях, подібне перепланування - часта ситуація у будинках цього району. Також дивився ще одну квартиру у сусідньому будинку, там теж дві лоджії приєднані до кімнат, батареї встановлені під вікнами лоджій. Власники і там, і там кажуть що "у нашому будинку багато хто так зробив, бо великі лоджії і малі кімнати". Але ж не запитаєш у сусідів "ви часом не робили незаконне перепланування, а потім якось узаконили?"
Це незаконне перепланування, навіть якщо всі 'вільнолюди' так зробили. Взагалі, якщо дуже-дуже хочеться саме таку квартиру купити - проконсультуйтесь у юриста спеціаліста в питаннях жкг.
Особисто моя думка - послати подалі продавця і шукати інші варіанти.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Архитектура — неотъемлемая часть человеческой истории, развития человечества. Во все эпохи бытие определяло жилище человека: глухие дома-крепости в древности и Средневековье, вычурные доходники рубежа XIX–XX веков, открытые простору и природе дома второй половины XX века. Картина складывается, если вспомнить, что многие новые жилые комплексы их жители ограждают забором, призванным защитить «элиту» от жителей окрестных «хрущоб». Рассмотрим упомянутый выше жилой комплекс на Рыбальском полуострове. Территория, освобожденная от завода «Ленинская кузня», нарезается на мелкие квадраты кварталов. Между ними — дороги или каналы, к которым можно будет спуститься по ступенькам. Возникает первый вопрос: сколько часов солнце будет освещать каналы и улицы 50-метровой ширины, застроенные 8-этажными зданиями? Во что превратятся эти улицы в несолнечные часы — в холодные и темные ущелья? Скорее всего. Зато есть что противопоставить модернистским дворам-пустырям.
Проектировщики предлагают устроить на первых этажах некие «бизнесы». Если это магазины и кафе, то получится ли заполнить ими все 39 кварталов Рыбальского в условиях вечно кризисной украинской экономики? Или же насколько уместным будет размещение на первых этажах офисов? Учитывая, что в ближайшее время достройка метро на Рыбальском острове не предполагается.
Еще один вопрос — хваленые замкнутые дворы. Двор-колодец не даст рассеяться, к примеру, крикам играющих там летом детей. Летом там будет слишком жарко: замкнутый двор вряд ли будет нормально проветриваться.
В конце концов, упование на разнообразие улиц: мол, разные магазины и кафе, в отличие от унылых улиц спальников. Но такой подход на самом деле уничтожает разнообразие. Возьмем любой советский жилой массив: в центре парк, на краю озеро и частный сектор, где-то в стороне — недостроенный завод или котельная, лес, линия электропередач, больница. Для маленького человека — целый мир, который можно исследовать с друзьями или родителями. Что предлагает ребенку Рыбальский? Четыре десятка одинаковых кварталов, причем ребенок вряд ли сможет выбраться за пределы своего, учитывая консьержей и заборы. А взрослый может столкнуться с той же проблемой, что и среди микрорайонных многоэтажек: будет трудно найти свой дом среди десятков одинаковых."