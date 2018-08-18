Додано: Вів 15 січ, 2019 13:32

Архитектура — неотъемлемая часть человеческой истории, развития человечества. Во все эпохи бытие определяло жилище человека: глухие дома-крепости в древности и Средневековье, вычурные доходники рубежа XIX–XX веков, открытые простору и природе дома второй половины XX века.Рассмотрим упомянутый выше жилой комплекс на Рыбальском полуострове. Территория, освобожденная от завода «Ленинская кузня», нарезается на мелкие квадраты кварталов. Между ними — дороги или каналы, к которым можно будет спуститься по ступенькам. Возникает первый вопрос: сколько часов солнце будет освещать каналы и улицы 50-метровой ширины, застроенные 8-этажными зданиями? Во что превратятся эти улицы в несолнечные часы — в холодные и темные ущелья? Скорее всего. Зато есть что противопоставить модернистским дворам-пустырям.Проектировщики предлагают устроить на первых этажах некие «бизнесы». Если это магазины и кафе, то получится ли заполнить ими все 39 кварталов Рыбальского в условиях вечно кризисной украинской экономики? Или же насколько уместным будет размещение на первых этажах офисов? Учитывая, что в ближайшее время достройка метро на Рыбальском острове не предполагается.Еще один вопрос — хваленые замкнутые дворы. Двор-колодец не даст рассеяться, к примеру, крикам играющих там летом детей. Летом там будет слишком жарко: замкнутый двор вряд ли будет нормально проветриваться.В конце концов, упование на разнообразие улиц: мол, разные магазины и кафе, в отличие от унылых улиц спальников. Но такой подход на самом деле уничтожает разнообразие.причем ребенок вряд ли сможет выбраться за пределы своего, учитывая консьержей и заборы. А взрослый может столкнуться с той же проблемой, что и среди микрорайонных многоэтажек: будет трудно найти свой дом среди десятков одинаковых."