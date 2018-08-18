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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3283328432853286

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:38

Давно не было новостей от Кинга, заполню пробел
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве разоблачили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для ремонта объектов коммунальной собственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева было установлено, что группой лиц для участия в тендерных процедурах по предоставлению услуг по капитальному ремонту объектов коммунальной собственности на территории одного из районов города Киева был создан ряд подконтрольных компаний, которые стали победителями тендера.

В течение 2018 года указанные компании получили более 40 млн грн бюджетных средств на капитальный ремонт помещений музыкальной школы, общеобразовательной школы, кровли в Центре детского и юношеского творчества, а также на капитальный ремонт фасада жилого дома одного из районов г. Киева. Однако 24 млн грн из полученных были перечислены фигурантами на счета 24 предприятий, которые входили в состав выявленного работниками налоговой милиции конвертационного центра. При этом работы, на которые выделялись средства, выполнялись не в полном объеме, а бюджетные средства обналичивались через фиктивные предприятия за вычетом 10-12% от суммы и присваивались. Источник: https://censor.net.ua/p3106462
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:42

  Serg-ik написав:Давно не было новостей от Кинга

І слава богу!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:03

  somilitark написав:Рыба-сом
Как ваши поиски?
Как цены по интересующим объектам?
Что решили с покупкой? Отложить,брать,нужное подчеркнуть?

Бюджет наконец-то соприкоснулся с ценами того, что хочется брать, но есть нюансы.
По ряду причин (инфраструктура, локация) вместо доступной мне первички пока что сделал выбор в пользу вторички.
Средняя цена вторички медленно снижается, но сугубо за счёт урезания неадекватных хотелок, а на нижнем крае уже год как стабильность.
Но со вторичкой есть свои особенности. Во-первых, если объекты поиска очень узко локализованы (как сейчас у меня), то предложений кагбэ не очень и много + оно неравномерное (сегодня ничего в продаже, завтра - сразу несколько). Во-вторых, важный фактор - адекватность продавцов. Например, одна после предварительной договоренности о цене, видимо, решила, что продешевила, и подняла на пару тысяч цену своей прелести. С такими уже даже и не хочется вести дел.
Есть ещё варианты, когда свой 10-15 летний ремонт народ пытается задорого впихнуть покупану. Хотя кому в 2019 году, например, нужна "итальянская стенка!!!111".
В общем, всё б ничего, но по личным обстоятельствам у меня сейчас сроки поджимают, поэтому если сейчас не найду ничего подходящего, скорее всего придется перенести поиски на полгода-год.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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