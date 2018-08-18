Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве разоблачили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для ремонта объектов коммунальной собственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева было установлено, что группой лиц для участия в тендерных процедурах по предоставлению услуг по капитальному ремонту объектов коммунальной собственности на территории одного из районов города Киева был создан ряд подконтрольных компаний, которые стали победителями тендера.
В течение 2018 года указанные компании получили более 40 млн грн бюджетных средств на капитальный ремонт помещений музыкальной школы, общеобразовательной школы, кровли в Центре детского и юношеского творчества, а также на капитальный ремонт фасада жилого дома одного из районов г. Киева. Однако 24 млн грн из полученных были перечислены фигурантами на счета 24 предприятий, которые входили в состав выявленного работниками налоговой милиции конвертационного центра. При этом работы, на которые выделялись средства, выполнялись не в полном объеме, а бюджетные средства обналичивались через фиктивные предприятия за вычетом 10-12% от суммы и присваивались. Источник: https://censor.net.ua/p3106462
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
somilitark написав:Рыба-сом Как ваши поиски? Как цены по интересующим объектам? Что решили с покупкой? Отложить,брать,нужное подчеркнуть?
Бюджет наконец-то соприкоснулся с ценами того, что хочется брать, но есть нюансы. По ряду причин (инфраструктура, локация) вместо доступной мне первички пока что сделал выбор в пользу вторички. Средняя цена вторички медленно снижается, но сугубо за счёт урезания неадекватных хотелок, а на нижнем крае уже год как стабильность. Но со вторичкой есть свои особенности. Во-первых, если объекты поиска очень узко локализованы (как сейчас у меня), то предложений кагбэ не очень и много + оно неравномерное (сегодня ничего в продаже, завтра - сразу несколько). Во-вторых, важный фактор - адекватность продавцов. Например, одна после предварительной договоренности о цене, видимо, решила, что продешевила, и подняла на пару тысяч цену своей прелести. С такими уже даже и не хочется вести дел. Есть ещё варианты, когда свой 10-15 летний ремонт народ пытается задорого впихнуть покупану. Хотя кому в 2019 году, например, нужна "итальянская стенка!!!111". В общем, всё б ничего, но по личным обстоятельствам у меня сейчас сроки поджимают, поэтому если сейчас не найду ничего подходящего, скорее всего придется перенести поиски на полгода-год.
Рыба-сом Общаться с людьми оч. сложно,вылазит вся натура человеческая,которой лично я наелся на пару жизней вперёд. Раньше было проще,первичка на стадии "скоро домучают коробку" была по цене меньше на 20 и более % от хотелок разного рода особей, "не желающих по разным причинам сложить себе адекватную цену",нечего было думать,потерпел год\полтора,зато выиграл во всех смыслах. Судя по всему что вы описали,рынок явно не покупателя,могут ещё себе позволить повыбрыкиваться продавцы,значит не особо поджимает и покупатели есть. Удачи,я надеюсь после выгодной покупки вы похвастаетесь о том что и по чём
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark Спасибо. По вторичке по трёшкам, например, часто ситуация, что хотят разъехаться, нужны две квартиры, поэтому кагбэ цену особо спустить не могут, потому что больше нет денег, т.е. на две однушки не хватит. В одном случае - приличная адекватная семья, родители и сын со своей семьёй с 2 детьми - понимая всё их положение, как-то неудобно даже было начинать разговор про торг. Собственно, это одна из причин, почему некоторые объекты висят по году и больше и не снижают цен (или снижают недостаточно для потенциального покупателя).
Кстати, рекомендую всем оценить площадь наземной парковки в будущем Ретровилле: где-то как 2/3 всего Варшавского. Одного этого факта (аэродромы наземной парковки в одном из многочисленных окраинных ТРЦ) достаточно для понимания, что все крики про "дорогую киевскую землю", из-за которой на окраине строят 25-этажки плотненько друг дружке - это всё просто сказки для посполитых, а в реале - "и такое купите, а мы ещё три дома вопрем"
Рыба-сом написав:Кстати, рекомендую всем оценить площадь наземной парковки в будущем Ретровилле: где-то как 2/3 всего Варшавского. Одного этого факта (аэродромы наземной парковки в одном из многочисленных окраинных ТРЦ) достаточно для понимания, что все крики про "дорогую киевскую землю", из-за которой на окраине строят 25-этажки плотненько друг дружке - это всё просто сказки для посполитых, а в реале - "и такое купите, а мы ещё три дома вопрем"
парковки для трц - жизненная необходимость, от их размера напрямую зависит его посещаемость, без них он не может быть успешным в принципе, при чем тут какие то крики о дороговизне киевской земли? кстати, можно хоть пару примеров таких "криков" для понимания о чем вообще идет речь?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 15 січ, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.