Додано: Вів 15 січ, 2019 14:03

somilitark написав: Рыба-сом

Как ваши поиски?

Как цены по интересующим объектам?

Что решили с покупкой? Отложить,брать,нужное подчеркнуть? Как ваши поиски?Как цены по интересующим объектам?Что решили с покупкой? Отложить,брать,нужное подчеркнуть?

Бюджет наконец-то соприкоснулся с ценами того, что хочется брать, но есть нюансы.По ряду причин (инфраструктура, локация) вместо доступной мне первички пока что сделал выбор в пользу вторички.Средняя цена вторички медленно снижается, но сугубо за счёт урезания неадекватных хотелок, а на нижнем крае уже год как стабильность.Но со вторичкой есть свои особенности. Во-первых, если объекты поиска очень узко локализованы (как сейчас у меня), то предложений кагбэ не очень и много + оно неравномерное (сегодня ничего в продаже, завтра - сразу несколько). Во-вторых, важный фактор - адекватность продавцов. Например, одна после предварительной договоренности о цене, видимо, решила, что продешевила, и подняла на пару тысяч цену своей прелести. С такими уже даже и не хочется вести дел.Есть ещё варианты, когда свой 10-15 летний ремонт народ пытается задорого впихнуть покупану. Хотя кому в 2019 году, например, нужна "итальянская стенка!!!111".В общем, всё б ничего, но по личным обстоятельствам у меня сейчас сроки поджимают, поэтому если сейчас не найду ничего подходящего, скорее всего придется перенести поиски на полгода-год.