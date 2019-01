Додано: Вів 15 січ, 2019 15:28

Рыба-сом написав: Кстати, рекомендую всем оценить площадь наземной парковки в будущем Ретровилле: где-то как 2/3 всего Варшавского.

Одного этого факта (аэродромы наземной парковки в одном из многочисленных окраинных ТРЦ) достаточно для понимания, что все крики про "дорогую киевскую землю", из-за которой на окраине строят 25-этажки плотненько друг дружке - это всё просто сказки для посполитых, а в реале - "и такое купите, а мы ещё три дома вопрем" Кстати, рекомендую всем оценить площадь наземной парковки в будущем Ретровилле: где-то как 2/3 всего Варшавского.Одного этого факта (аэродромы наземной парковки в одном из многочисленных окраинных ТРЦ) достаточно для понимания, что все крики про "дорогую киевскую землю", из-за которой на окраине строят 25-этажки плотненько друг дружке - это всё просто сказки для посполитых, а в реале - "и такое купите, а мы ещё три дома вопрем"



парковки для трц - жизненная необходимость, от их размера напрямую зависит его посещаемость, без них он не может быть успешным в принципе, при чем тут какие то крики о дороговизне киевской земли?

кстати, можно хоть пару примеров таких "криков" для понимания о чем вообще идет речь? парковки для трц - жизненная необходимость, от их размера напрямую зависит его посещаемость, без них он не может быть успешным в принципе, при чем тут какие то крики о дороговизне киевской земли?кстати, можно хоть пару примеров таких "криков" для понимания о чем вообще идет речь?

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 15 січ, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.