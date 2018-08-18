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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3284328532863287

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.

Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль :D
Раньше таковыми были заводы и фабрики.

Ну хотя бы офисный центр там был....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36

  somilitark написав:
  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить. Будем ждать

А что именно будете ждать,метро или па 500?

Жду новый пох. Жк варшавский - образцово показательный комплекс для этого района, и он такой последний. Дальше только 25 этажные стены. Как пример - жк варшавский +.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.

Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль :D
Раньше таковыми были заводы и фабрики.

Ну хотя бы офисный центр там был....


а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там, тем более и жилье у вас там есть, с нормальными комнатами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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