Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль
Раньше таковыми были заводы и фабрики.
Ну хотя бы офисный центр там был....
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль
Раньше таковыми были заводы и фабрики.
Ну хотя бы офисный центр там был....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36
Жду новый пох. Жк варшавский - образцово показательный комплекс для этого района, и он такой последний. Дальше только 25 этажные стены. Как пример - жк варшавский +.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:42
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там, тем более и жилье у вас там есть, с нормальными комнатами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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