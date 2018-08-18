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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3285328632873288>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.

Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль :D
Раньше таковыми были заводы и фабрики.

Ну хотя бы офисный центр там был....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36

  somilitark написав:
  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить. Будем ждать

А что именно будете ждать,метро или па 500?

Жду новый пох. Жк варшавский - образцово показательный комплекс для этого района, и он такой последний. Дальше только 25 этажные стены. Как пример - жк варшавский +.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.

Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль :D
Раньше таковыми были заводы и фабрики.

Ну хотя бы офисный центр там был....


а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там, тем более и жилье у вас там есть, с нормальными комнатами

зы: нет ничего более мрачного и безысходного, чем жизнь в таком городе с «градообразующим» предприятием, оттого то такие сержики и ломятся оттуда в киев хоть чучелом, хоть тушкой и живут десятилетиями в съемных трущобах, мечтая о новостроях с правильными комнатами пашиссот
и постоянно ноют и бурчат, недовольные тем, шо их уже никто не водит строем
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 15 січ, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там,

их попилили на лом и снесли
Те, что не попилили, перестроили под ТРЦ.
Те, что не перестроили, еле дышат.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:49

  hume написав:
  somilitark написав:
  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить. Будем ждать

А что именно будете ждать,метро или па 500?

Жду новый пох. Жк варшавский - образцово показательный комплекс для этого района, и он такой последний. Дальше только 25 этажные стены. Как пример - жк варшавский +.

А метро, для полного счастья, тоже ждешь? :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:03

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  hume написав:Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.

Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль :D
Раньше таковыми были заводы и фабрики.

Ну хотя бы офисный центр там был....


а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там, тем более и жилье у вас там есть, с нормальными комнатами

зы: нет ничего более мрачного и безысходного, чем жизнь в таком городе с «градообразующим» предприятием, оттого то такие сержики и ломятся оттуда в киев хоть чучелом, хоть тушкой и живут десятилетиями в съемных трущобах, мечтая о новостроях с правильными комнатами пашиссот
и постоянно ноют и бурчат, недовольные тем, шо их уже никто не водит строем

Дивна людина. Візьми перший поверх і зроби там офіс:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:19

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Кстати, рекомендую всем оценить площадь наземной парковки в будущем Ретровилле: где-то как 2/3 всего Варшавского.
Одного этого факта (аэродромы наземной парковки в одном из многочисленных окраинных ТРЦ) достаточно для понимания, что все крики про "дорогую киевскую землю", из-за которой на окраине строят 25-этажки плотненько друг дружке - это всё просто сказки для посполитых, а в реале - "и такое купите, а мы ещё три дома вопрем"


парковки для трц - жизненная необходимость, от их размера напрямую зависит его посещаемость, без них он не может быть успешным в принципе, при чем тут какие то крики о дороговизне киевской земли?
кстати, можно хоть пару примеров таких "криков" для понимания о чем вообще идет речь?

Если земля дорогая, то строят в несколько этажей и/или подземный.
Как Вы понимаете, это будет не Гулливер или Оушен, т.е. я не предполагаю, что там будет такая дорогая аренда, что покрывает такую дорогую землю (ну, настолько дорогую, что 25-этажки рядом нельзя дальше друг от друга поставить).
Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:24

  zzzzzz написав:Кровь из глаз ))

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Я бы добавил ров с кокодилами :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:27

  Рыба-сом написав:Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.

Какой был бы ценник, если бы на месте Варшавского построили 4-5 этажные дома?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:34

  Gastarbaiter написав:
  Рыба-сом написав:Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.

Какой был бы ценник, если бы на месте Варшавского построили 4-5 этажные дома?

Там в полукилометре Липинка, можно свериться ;)
Но речь идёт ведь даже не о 4-5 этажных: хотя б 9-12 этажей, если так плотно, или расстояние между домами раза в 2 больше при той же этажности.
В принципе, из экономчика последних лет более-менее человечно в этом плане в "Місті квітів"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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