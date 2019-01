Додано: Вів 15 січ, 2019 15:42

Serg-ik написав: hume написав: Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить. Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.

Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль

Раньше таковыми были заводы и фабрики.



а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)

привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?

так и оставались бы там, тем более и жилье у вас там есть, с нормальными комнатами



зы: нет ничего более мрачного и безысходного, чем жизнь в таком городе с «градообразующим» предприятием, оттого то такие сержики и ломятся оттуда в киев хоть чучелом, хоть тушкой и живут десятилетиями в съемных трущобах, мечтая о новостроях с правильными комнатами пашиссот

