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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:33
hume написав:
Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.
Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль
Раньше таковыми были заводы и фабрики.
Ну хотя бы офисный центр там был....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36
somilitark написав: hume написав:
Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить. Будем ждать
А что именно будете ждать,метро или па 500?
Жду новый пох. Жк варшавский - образцово показательный комплекс для этого района, и он такой последний. Дальше только 25 этажные стены. Как пример - жк варшавский +.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:42
Serg-ik написав: hume написав:
Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.
Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль
Раньше таковыми были заводы и фабрики.
Ну хотя бы офисный центр там был....
а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там, тем более и жилье у вас там есть, с нормальными комнатами
зы: нет ничего более мрачного и безысходного, чем жизнь в таком городе с «градообразующим» предприятием, оттого то такие сержики и ломятся оттуда в киев хоть чучелом, хоть тушкой и живут десятилетиями в съемных трущобах, мечтая о новостроях с правильными комнатами пашиссот
и постоянно ноют и бурчат, недовольные тем, шо их уже никто не водит строем
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 15 січ, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:49
kingkongovets написав:
а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там,
их попилили на лом и снесли
Те, что не попилили, перестроили под ТРЦ.
Те, что не перестроили, еле дышат.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:49
hume написав: somilitark написав: hume написав:
Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить. Будем ждать
А что именно будете ждать,метро или па 500?
Жду новый пох. Жк варшавский - образцово показательный комплекс для этого района, и он такой последний. Дальше только 25 этажные стены. Как пример - жк варшавский +.
А метро, для полного счастья, тоже ждешь?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:03
kingkongovets написав: Serg-ik написав: hume написав:
Посмотрел варшавский, много полей ещё можно застроить.
Особенно с учётом того, что там есть градообразующий Ретровилль
Раньше таковыми были заводы и фабрики.
Ну хотя бы офисный центр там был....
а вы типа предпочли бы жить возле завода, а не возле трц?)
привыкли шоп как у вас на малой родине всем городом ходить на работу на один завод?
так и оставались бы там, тем более и жилье у вас там есть, с нормальными комнатами
зы: нет ничего более мрачного и безысходного, чем жизнь в таком городе с «градообразующим» предприятием, оттого то такие сержики и ломятся оттуда в киев хоть чучелом, хоть тушкой и живут десятилетиями в съемных трущобах, мечтая о новостроях с правильными комнатами пашиссот
и постоянно ноют и бурчат, недовольные тем, шо их уже никто не водит строем
Дивна людина. Візьми перший поверх і зроби там офіс:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:19
kingkongovets написав: Рыба-сом написав:
Кстати, рекомендую всем оценить площадь наземной парковки в будущем Ретровилле: где-то как 2/3 всего Варшавского.
Одного этого факта (аэродромы наземной парковки в одном из многочисленных окраинных ТРЦ) достаточно для понимания, что все крики про "дорогую киевскую землю", из-за которой на окраине строят 25-этажки плотненько друг дружке - это всё просто сказки для посполитых, а в реале - "и такое купите, а мы ещё три дома вопрем"
парковки для трц - жизненная необходимость, от их размера напрямую зависит его посещаемость, без них он не может быть успешным в принципе, при чем тут какие то крики о дороговизне киевской земли?
кстати, можно хоть пару примеров таких "криков" для понимания о чем вообще идет речь?
Если земля дорогая, то строят в несколько этажей и/или подземный.
Как Вы понимаете, это будет не Гулливер или Оушен, т.е. я не предполагаю, что там будет такая дорогая аренда, что покрывает такую дорогую землю (ну, настолько дорогую, что 25-этажки рядом нельзя дальше друг от друга поставить).
Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:27
Рыба-сом написав:
Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.
Какой был бы ценник, если бы на месте Варшавского построили 4-5 этажные дома?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:34
Gastarbaiter написав: Рыба-сом написав:
Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.
Какой был бы ценник, если бы на месте Варшавского построили 4-5 этажные дома?
Там в полукилометре Липинка, можно свериться
Но речь идёт ведь даже не о 4-5 этажных: хотя б 9-12 этажей, если так плотно, или расстояние между домами раза в 2 больше при той же этажности.
В принципе, из экономчика последних лет более-менее человечно в этом плане в "Місті квітів"
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