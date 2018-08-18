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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3285328632873288

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.


и с обоснованиями вы точно так же «гиперболизируете» - никто никому и ничего не обосновывает - это рынок, спрос рождает предложение
какие тут могут быть дискуссии?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:59

  Рыба-сом написав:Там в полукилометре Липинка, можно свериться ;)

Симпатично
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:00

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:Про "крики" я, наверное, немного гиперболизирую, но это - дороговизна земли - обычно выступает аргументом для обоснования плотненькой застройки в спальниках а-ля ПОХ или тот же Варшавский. В т.ч. в неоднократных дискуссиях на эту тему и в этой ветке.


и с обоснованиями вы точно так же «гиперболизируете» - никто никому и ничего не обосновывает - это рынок, спрос рождает предложение
какие тут могут быть дискуссии?

У нас на эту тему ещё пару лет назад были обширные дебаты, в результате которых сформировался консенсус, что если б не ДБН, то "рынок" бы успешно переварил и башни из балок и профнастила. ;)
В общем, суть моего замечания сводится к тому, что плотность высотности/застройки в случае подобного эконома наблюдаем сугубо потому, что "пипл хватает" (в Вашей формулировке - рынок), а не потому, что иначе было б в 2-3 раза дороже. Для примера, "готовое к готовому", большие метражи: 5-этажная Липинка лишь в 1.5 раза дороже 25-этажного Варшавского. Льокация +/- та же.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:03

  Рыба-сом написав:somilitark
Спасибо.
По вторичке по трёшкам, например, часто ситуация, что хотят разъехаться, нужны две квартиры, поэтому кагбэ цену особо спустить не могут, потому что больше нет денег, т.е. на две однушки не хватит.
В одном случае - приличная адекватная семья, родители и сын со своей семьёй с 2 детьми - понимая всё их положение, как-то неудобно даже было начинать разговор про торг.
Собственно, это одна из причин, почему некоторые объекты висят по году и больше и не снижают цен (или снижают недостаточно для потенциального покупателя).

На вторичке быстро продают только относительно состоятельные и готовые к действиям люди.
Предложения от пассивной "бедноты" бессмысленно висят годами.
Отдельная тема - взаимоотношения между членами семьи продавцов.
ПС. Продавцы вторички - главные загонялы покупателей на первичку :mrgreen:
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