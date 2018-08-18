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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:47
somilitark написав: Рыба-сом написав:
. Для примера, "готовое к готовому", большие метражи: 5-этажная Липинка лишь в 1.5 раза дороже
25-этажного Варшавского. Льокация +/- та же.
Всего навсего это иногда дорога в 7-10 лет, часто самых активных и бодрых лет.
Так что разница приличная.
Застройщик по сути один и тот же,только когда они строили Липинку,там был по сути пустырь\выселки,а теперь типа почти центровой раёнчик,тоже надо учитывать.
Думаю развернули бы сейчас Липинку нью, то разницу в ценах пытались бы тулить ещё большую,но в условиях можно сказать нищеты,рынок не переварил бы и 1.5 раза.
Вангую липинок больше не будет,будет конкуренция Гостомелю и Ирпеню с Бучей,выгоднее продать 3000 квартир по 700-800,чем 500 по 1000-1200.
Дык, я ж говорю о том, что сейчас на вторичном рынке в этих ЖК
Последняя очередь Липинки, кстати, ещё достраивается, если не ошибаюсь, там где-то 1000 за метр при 700-750 в Варшавском Плюс - вот это я никак понять не могу
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:48
airmax78 написав:
Наш народ себя не уважает. Привык, что о него ноги вытирают и кормят всяким дерьмом. Поэтому и раскупает какое-то полное говнище, в котором житель даже Восточной Европы (не говоря уже о Западной) жить не стал бы даже за деньги. Печально это все.
Так дорожает же, хоть и говнище... Как не купить?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:53
Рыба-сом написав:
Последняя очередь Липинки, кстати, ещё достраивается, если не ошибаюсь, там где-то 1000 за метр при 700-750 в Варшавском Плюс - вот это я никак понять не могу
А что тут понимать?
Какие доходы,такие и цены,сколько покупателей,такой и прайс.
Тем более в мегаполисе как правило в квартирах исключительно ночуют,так что переплачивать за МОПы и малоэтажность может только один поскотчанин,да и то теоретически,переливая из пустого в порожнее годами,а вот проголосовать деньгами,так кишка тонка,всё для людей и только напоказ...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:53
UA написав: airmax78 написав:
Наш народ себя не уважает. Привык, что о него ноги вытирают и кормят всяким дерьмом. Поэтому и раскупает какое-то полное говнище, в котором житель даже Восточной Европы (не говоря уже о Западной) жить не стал бы даже за деньги. Печально это все.
Так дорожает же, хоть и говнище... Как не купить?
Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:03
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Наш народ себя не уважает. Привык, что о него ноги вытирают и кормят всяким дерьмом. Поэтому и раскупает какое-то полное говнище, в котором житель даже Восточной Европы (не говоря уже о Западной) жить не стал бы даже за деньги. Печально это все.
Так дорожает же, хоть и говнище... Как не купить?
Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
Наші партнери з дойчлянда вважають що безпека закінчується на лінії батерфляя делюкс. Далі аля гарлем з вкрапленнями оаз життя (оушен плаза).
Але це ж не означає що вони праві?
Всім процвітання!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:04
UA написав:
Есть продавцы, стремящиеся продажей недвижимости порешать все свои финансовые вопросы т.к. другого шанса не предвидится.
На падающем рынке кого этой парадигмой они могут наказать?
Только самих себя,они не понимают рынок,не верю что есть меценаты способные решить их проблемы,рынок новостроев точно и в этом подсобил.
А кто решает цена дешёвая или большая?
На рынке всегда 2 дурака,один дёшево продаёт,другой дорого,как ему кажется,покупает.
Понятия у них нет и вавки в голове совковые,что всё относительно и субъективно.
В 2007-м за условный шлак двушка панелька в ипенях 100-120 к. к.у.е-мало.
2015-й за тот же шлак 60-мало.
2018-й,за те же 45-50 метров максимум 35-38 тоже мало.
Где же правда?
Двушка как не меняется на 1+1,так и никогда не поменяется,чего они ждут?
Они начнут ещё через 10 лет понимать что надо было продавать хотя бы в 15-м году?
А было бы куча новых новостроев с горизонтальной разводкой тепла по 500-600,было бы реальное строительство веток метро,была бы цена на газ по 14 как промпотребителям,так этот этот шлак был бы уже по 400 или 300 максимум.
И чего они ещё дождутся,когда уже от них спадщину будут продавать наследники?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:07
airmax78 написав:
Так ведь и дорожает же Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
Так хочется посмотреть хоть одним глазком,где же живёт этот умопомрачительный эксперт от бога,этот эстет модных мопов и просто критик с чутьём как у волка,что будет модно,а что надо продавать\покупать.
Просто страшный интерес,сравнить,как дышим тут,а что жуём в реале
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:20
somilitark написав: UA написав:
Есть продавцы, стремящиеся продажей недвижимости порешать все свои финансовые вопросы т.к. другого шанса не предвидится.
На падающем рынке кого этой парадигмой они могут наказать?
Только самих себя,они не понимают рынок,не верю что есть меценаты способные решить их проблемы,рынок новостроев точно и в этом подсобил.
А кто решает цена дешёвая или большая?
На рынке всегда 2 дурака,один дёшево продаёт,другой дорого,как ему кажется,покупает.
Понятия у них нет и вавки в голове совковые,что всё относительно и субъективно.
В 2007-м за условный шлак двушка панелька в ипенях 100-120 к. к.у.е-мало.
2015-й за тот же шлак 60-мало.
2018-й,за те же 45-50 метров максимум 35-38 тоже мало.
Где же правда?
Двушка как не меняется на 1+1,так и никогда не поменяется,чего они ждут?
Они начнут ещё через 10 лет понимать что надо было продавать хотя бы в 15-м году?
А было бы куча новых новостроев с горизонтальной разводкой тепла по 500-600,было бы реальное строительство веток метро,была бы цена на газ по 14 как промпотребителям,так этот этот шлак был бы уже по 400 или 300 максимум.
И чего они ещё дождутся,когда уже от них спадщину будут продавать наследники?)))
Капец, и это нам пишет человек, который каждый день мне напоминает про мой полтосик, про который я сам уже забыл. Сомик, именно так и сливается шлак: наступаешь на горло собственной песне и фиксишь убытки, а не ждешь когда 60 превратятся в 35 (или 125 - в 90).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:21
somilitark написав: airmax78 написав:
Так ведь и дорожает же Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
Так хочется посмотреть хоть одним глазком,где же живёт этот умопомрачительный эксперт от бога,этот эстет модных мопов и просто критик с чутьём как у волка,что будет модно,а что надо продавать\покупать.
Просто страшный интерес,сравнить,как дышим тут,а что жуём в реале
Сделаю ремонт - пришлю вам фотки.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:25
airmax78 написав:
Капец, и это нам пишет человек, который каждый день мне напоминает про мой полтосик, про который я сам уже забыл. Сомик, именно так и сливается шлак: наступаешь на горло собственной песне и фиксишь убытки, а не ждешь когда 60 превратятся в 35 (или 125 - в 90).
Я не напоминаю про полтосик,там же надо добавить аренду и рост стоимости аналогичного хотелкам замены шлака.
Так что там три полтосика,опять пошла брехня,про якобы который я забыл,а чего больше никогда ничего не купите,ведь по МБА и идёт оглядка на тот "первый" полтосик.
Так где же живёт наш мегаэксперт "полтосик несколько раз?"
Лучше наверное не отвечать,ваганыча давно не включали,тёща даёт хоть сейчас переключить зомбоящик?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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