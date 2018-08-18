Додано: Вів 15 січ, 2019 18:04

UA написав: Есть продавцы, стремящиеся продажей недвижимости порешать все свои финансовые вопросы т.к. другого шанса не предвидится. Есть продавцы, стремящиеся продажей недвижимости порешать все свои финансовые вопросы т.к. другого шанса не предвидится.

На падающем рынке кого этой парадигмой они могут наказать?Только самих себя,они не понимают рынок,не верю что есть меценаты способные решить их проблемы,рынок новостроев точно и в этом подсобил.А кто решает цена дешёвая или большая?На рынке всегда 2 дурака,один дёшево продаёт,другой дорого,как ему кажется,покупает.Понятия у них нет и вавки в голове совковые,что всё относительно и субъективно.В 2007-м за условный шлак двушка панелька в ипенях 100-120 к. к.у.е-мало.2015-й за тот же шлак 60-мало.2018-й,за те же 45-50 метров максимум 35-38 тоже мало.Где же правда?Двушка как не меняется на 1+1,так и никогда не поменяется,чего они ждут?Они начнут ещё через 10 лет понимать что надо было продавать хотя бы в 15-м году?А было бы куча новых новостроев с горизонтальной разводкой тепла по 500-600,было бы реальное строительство веток метро,была бы цена на газ по 14 как промпотребителям,так этот этот шлак был бы уже по 400 или 300 максимум.И чего они ещё дождутся,когда уже от них спадщину будут продавать наследники?)))