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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:26
Первый написав: airmax78 написав: UA написав:
Так дорожает же, хоть и говнище... Как не купить?
Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
Наші партнери з дойчлянда вважають що безпека закінчується на лінії батерфляя делюкс. Далі аля гарлем з вкрапленнями оаз життя (оушен плаза).
Але це ж не означає що вони праві?
Ну в чем-то они правы. Меня всегда немного удивляют отзывы иностранцев о том как им понравился Киев/Одесса. Понятно, что отчасти это обычная вежливость: они в гостях и отзываться дурно - некрасиво. Но отчасти это потому, что они нигде в Киеве/Одессе кроме самого центра и не бывают. Вывезите их на трою, пох, борщагу, виноградарь (или таирово, черемушки или мой родной поскот) и вот здесь спросите их мнение о Киеве/Одессе. Думаю, что даже врожденная вежливость им не поможет.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:26
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Так ведь и дорожает же Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
Так хочется посмотреть хоть одним глазком,где же живёт этот умопомрачительный эксперт от бога,этот эстет модных мопов и просто критик с чутьём как у волка,что будет модно,а что надо продавать\покупать.
Просто страшный интерес,сравнить,как дышим тут,а что жуём в реале
Сделаю ремонт - пришлю вам фотки.
Я наверное быстрее внуков дождусь
А мопов хоть фотки можно?
Или их ещё не сделали?
Уня поднажми,а то говорил что коробку уже выгнали)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:29
somilitark написав: airmax78 написав: somilitark написав:
Так хочется посмотреть хоть одним глазком,где же живёт этот умопомрачительный эксперт от бога,этот эстет модных мопов и просто критик с чутьём как у волка,что будет модно,а что надо продавать\покупать.
Просто страшный интерес,сравнить,как дышим тут,а что жуём в реале
Сделаю ремонт - пришлю вам фотки.
Я наверное быстрее внуков дождусь
А мопов хоть фотки можно?
Или их ещё не сделали?
Уня поднажми,а то говорил что коробку уже выгнали)))
Мопы сфоткаю как только пленку с диванов уберут и консьержа поменяют - он там пипец немодный какой.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:35
airmax78 написав:
Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
Шо?
т.е. гомнище с модным МОПом не имеет будущее?
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UA
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:36
airmax78 написав:
Мопы сфоткаю как только пленку с диванов уберут и консьержа поменяют - он там пипец немодный какой.
не долго музыка играла,опять дурку включили
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:51
UA написав:
Есть продавцы
, просто продающие ненужную
недвижимост
засколькодадут?
это портрет пересичного маргинала продающего спадщину
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:07
somilitark написав: airmax78 написав:
Мопы сфоткаю как только пленку с диванов уберут и консьержа поменяют - он там пипец немодный какой.
не долго музыка играла,опять дурку включили
Сомик, у Вас обострение?
Чё так на Макса кидаетесь? У него тонкая душевная организация...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:09
Прохожий написав:
У него тонкая душевная организация...
Говорят устроился в один ОП,а мы верим в его слабость и незаангажированность
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:12
somilitark написав: Прохожий написав:
У него тонкая душевная организация...
Говорят устроился в один ОП,а мы верим в его слабость и незаангажированность
Та не, он высокооплачиваемый "финансовый оналитег", но трудное детство мальчика в очках со скрипкой под мышкой на Поскоте не отпускает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:22
UA написав: airmax78 написав:
Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.
Шо?
т.е. гомнище с модным МОПом не имеет будущее?
Если в центре - то имеет (и говнище в центре, за редким исключением, уже не строят). На окраине... - там нет модных МОПов. А если сделать модный МОП в доме на 500 квартир без отдельного пожарного лифта и со слабой УК (а в экономе, обычно, именно так) - этот МОП засрут за 2-3 года ремонтов так, что он перестанет быть модным.
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airmax78
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