Вы конкретные примеры приводите. Этим исключением является Рыбальский?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:29
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:39
Ну и зеер гут.
Одним коленом вползём в европу - все эти МордоВаршавоОранжи будут сносить или под соцжильё детдомовцам и заслуженным дворникам Печёрска отдавать, а значит новый новострой - только вверх, ибо народ с г0вна должен хоть куда перебираться до вселение в нормальный фонд, ну типа НЛ или Джека, и тот тоже только вверх. И цены 2008го(правда с сумашедшей инфляцией доллара, читаем внимательно ОСНОВАТЕЛЯ ВЕТКИ за триллионный долг в пендосии) уже не только рядом, они уже перейдены вверх и остались вЗаду!
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:01
Вы не поняли. В центре Киева уже все более-менее. Стараются строить приличные дома. К исключениям можно отнести из ныне строящихся, разве что, Владимирский от Интергала, что-то там такое монструозное на территории фабрики игрушек. Но и то, с натяжкой.
В основном, говнище строят в спальниках, на Левом берегу, в отдаленных промзонах (привет Навигатор).
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хотя нет. Башни Таряна... Красивые. Но в этом месте - ну никак. Смотрю - стоит, пока, только одна башня, а ей уже тесно. Как там 3 встанут - я не понимаю.
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