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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3288328932903291

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:29

  airmax78 написав:Если в центре - то имеет (и говнище в центре, за редким исключением, уже не строят).

Вы конкретные примеры приводите. Этим исключением является Рыбальский?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:39

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Наш народ себя не уважает. Привык, что о него ноги вытирают и кормят всяким дерьмом. Поэтому и раскупает какое-то полное говнище, в котором житель даже Восточной Европы (не говоря уже о Западной) жить не стал бы даже за деньги. Печально это все.

Так дорожает же, хоть и говнище... Как не купить?

Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.

Ну и зеер гут.
Одним коленом вползём в европу - все эти МордоВаршавоОранжи будут сносить или под соцжильё детдомовцам и заслуженным дворникам Печёрска отдавать, а значит новый новострой - только вверх, ибо народ с г0вна должен хоть куда перебираться до вселение в нормальный фонд, ну типа НЛ или Джека, и тот тоже только вверх. И цены 2008го(правда с сумашедшей инфляцией доллара, читаем внимательно ОСНОВАТЕЛЯ ВЕТКИ за триллионный долг в пендосии) уже не только рядом, они уже перейдены вверх и остались вЗаду! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:01

  UA написав:
  airmax78 написав:Если в центре - то имеет (и говнище в центре, за редким исключением, уже не строят).

Вы не поняли. В центре Киева уже все более-менее. Стараются строить приличные дома. К исключениям можно отнести из ныне строящихся, разве что, Владимирский от Интергала, что-то там такое монструозное на территории фабрики игрушек. Но и то, с натяжкой.
В основном, говнище строят в спальниках, на Левом берегу, в отдаленных промзонах (привет Навигатор).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя нет. Башни Таряна... Красивые. Но в этом месте - ну никак. Смотрю - стоит, пока, только одна башня, а ей уже тесно. Как там 3 встанут - я не понимаю.
airmax78
 
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